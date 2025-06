K.Šaško: V prípade sťahovania ministerstva musia byť splnené podmienky

Bratislava 18. júna (TASR) - Prípadné presťahovanie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR do iných priestorov, do ktorých by sa presídlili obe pracoviská rezortu i Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), je súčasťou úvah súvisiacich s konsolidáciou. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý zároveň zdôraznil svoje tri podmienky pre presťahovanie.



„Musí to byť výhodnejšie, musí byť k tomu kladné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze a musia byť zaistené všetky informačné systémy,“ upozornil Šaško.



Uviedol, že sa vykonáva prieskum trhu, bližšie však proces nekomentoval, rovnako tak nemienil špekulovať nad využitím súčasného sídla rezortu na Kramároch v prípade, že k sťahovaniu dôjde.



Podľa informácií, s ktorými prišli aktuality.sk, sa sťahovaním zaoberá pracovná skupina. Presun do konca roka sa má týkať oboch pracovísk MZ i administratívy VšZP, ktorá sídli v bratislavskej Petržalke, novou rezidenciou majú byť kancelárske priestory na bratislavskej Patrónke.