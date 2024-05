KSS sa v europarlamnete chce zasadiť o Európu bez vojny

Bratislava 27. mája (TASR) - Európa bez vojny s rovnoprávnymi a suverénnymi štátmi Európskej únie (EÚ), ktorá bude presadzovať sociálnu spravodlivosť a udržateľný ekonomický program, umožňujúci aj obnovu výkonnosti slovenského poľnohospodárstva na úroveň jeho schopnosti zaistiť potravinovú sebestačnosť v kľúčových komoditách. To sú jedny z cieľov Komunistickej strany Slovenska (KSS), s ktorými sa uchádza o hlas voličov v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Rozhovor s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu.











-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-







Súčasný stav EÚ možno vnímať cez obrovské množstvo kritických, takmer existenčných problémov, ktoré si Únia do značnej miery zapríčinila de facto sama. Predovšetkým však bezvýhradnou podriadenosťou svojich bruselských rozhodovacích orgánov diktátu USA a paktu NATO. V prvom rade je to jej absolútna neschopnosť riešiť kľúčové bezpečnostné, ekonomické a sociálne problémy, ako vlastnú priamu angažovanosť v ozbrojenom konflikte na Ukrajine, prebiehajúcu deindustrializáciu v Európe, pokračujúci vonkajší aj vnútorný nápor zväčša nelegálnych migrantov, nadnárodnú kriminalitu, prebiehajúce environmentálne zmeny, prehlbovanie chaosu v medzinárodných vzťahoch a veľa ďalších.



KSS vo svojom volebnom programe reaguje a naznačuje riešenia tých najmarkantnejších a najpálčivejších, pričom prioritou sú vždy a bezvýhradne národné a štátne záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Z pozície európskeho parlamentu sa KSS hodlá zasadiť predovšetkým o Európu a SR bez vojny, rovnoprávnosť a suverénnosť štátov EÚ, sociálnu spravodlivosť v rámci EÚ, nový, reálny a udržateľný ekonomický program EÚ, obnovu výkonnosti slovenského poľnohospodárstva na úroveň jeho schopnosti zaistiť potravinovú sebestačnosť v kľúčových komoditách, Európu bez nelegálnej migrácie, Európu s rozumnou, pragmaticky založenou ekológiou a v neposlednom rade aj patričnú ochranu súkromia a osobnej slobody občanov v rámci EÚ.











-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-







Európsky parlament vo svojom doterajšom zložení spolu s nikým nevolenou Európskou komisiou dotlačili Slovensko proti vôli väčšiny jeho občanov de facto do pozície bezprostredného podporovateľa ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a realizátora protiruských sankcií. Vďaka týmto krokom máme na Slovensku doslova zlikvidovanú štátnu obranyschopnosť, ceny všetkého pomaly nezvratne rastú na rozdiel od platov a jediný nástroj, ako vyjadriť nesúhlas - právo veta v EP -, nám chcú vziať. Jediná šanca, ako zabezpečiť od EP ozajstnú pomoc Slovensku, spočíva v radikálnej personálnej zmene EP a EK tak, aby ich nové zloženie dokázalo implementovať ekonomické a politické smerovania, vyjadrené v našom programe.











-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-







Čo sa týka celkového prínosu EÚ za 20 rokov pre občanov SR, je názor KSS plne v súlade s mienkou slovenských občanov, vyjadrenou v najnovšom prieskume Eurobarometra, kde väčšina opýtaných, až 47 percent, vníma členstvo v nej negatívne, pričom toto negatívne vnímanie EÚ Slovákmi je dlhodobo stúpajúcim trendom. KSS pripomína, že jednou zo základných podmienok členstva SR v EÚ bola pred 20 rokmi majetkovoprávna transformácia slovenských komerčných bánk, najvýnosnejších výrobných podnikov a zdrojov do zahraničných rúk plus zničenie tých odvetví slovenskej ekonomiky, ktoré predstavovali konkurenciu Západu tak, aby bol zaistený trvalý odlev obrovských ziskov zo Slovenska do cudziny a aby sa tak drasticky ochudobnený národný rozpočet SR stal maximálne závislým od minimalistických úniových dotácií, tzv. eurofondov. Tak bol vytvorený hlavný nástroj nátlaku Bruselu na SR, využívaný už celých 20 rokov na diktovanie riadenej úniovej politiky cukru a biča, šikany a dvojitého metra neschopnej odrážať skutočný názor slovenských občanov a ich záujmov.



A kam sa Slovensko za tých 20 rokov posunulo, je očividné a netreba k tomu komentár: bezprostredná hrozba jadrovej vojny, druhoradé postavenie v rámci EÚ, strata suverenity a sebestačnosti, takmer neexistujúca vlastná štátna ekonomika, obrovská inflácia, takmer nedostupné bývanie a veľa ďalších. V neposlednom rade treba pre ilustráciu spomenúť, že východoeurópski politici vrátane tých našich slovenských za posledných 20 rokov chýbali na najvyšších pozíciách v EÚ, ako aj v iných kľúčových štruktúrach EÚ, ako sú Európska komisia, Európska rada a Európsky parlament. Takýto zámerný segregačný nepomer je, bohužiaľ, v EÚ nepísaným trvalým pravidlom napriek formálnemu tvrdeniu Bruselu, ktorý hlása, že všetci členovia sú si v rámci bloku rovní.











-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-







Na platforme EP si KSS vie predstaviť svoje konštruktívne pôsobenie vo frakcii, s ktorou bude mať maximálny programový prienik, pričom v kľúčových programových aspektoch musí byť tento prienik úplný. Takouto frakciou je ľavicová GUE/NGL (Európska zjednotená ľavica/Nordická zelená ľavica), s ktorou KSS už dlhodobo spolupracuje.











UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.