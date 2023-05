Klub turistov: Papierové mapy sú na nezaplatenie, nie všade je signál

Bratislava 1. mája (TASR) - Počas túry je potrebné rátať s tým, že nie všade je signál, ktorý dokáže zobraziť mapu v mobile. Práve vtedy je jej klasická, papierová verzia na nezaplatenie. Hlavne na miestach, kam sa turisti vybrali po prvýkrát. Pre TASR to uviedol predseda Klubu slovenských turistov (KST) František Šiller.



Myslí si, že ak je turista na svoje putovanie, výlet či turistiku pripravený, nezaskočí ho žiaden väčší problém. "KST v spolupráci s Vojenským kartografickým ústavom (VKÚ) Harmanec ročne aktualizuje niekoľko mapových podkladov, aby boli papierové mapy stále aktuálne," priblížil Šiller.



Ľudí v teréne podľa neho často trápia aj nepredvídateľné situácie, akými je napríklad náhla zmena počasia. "A nájsť v teréne prístrešok či útulňu je ako hľadanie ihly v kope sena," poznamenal.



V tejto súvislosti poukázal na jednotlivé kluby KST, ktoré vo svojich regiónoch využívajú možnosti a rôzne výzvy, a to napríklad aj na stavbu jednoduchých prístreškov. "Nie sú finančne náročné, určite menej ako vybavenie ich povolenia na stavbu a umiestnenie, ale o to viac pomôžu," poznamenal Šiller.