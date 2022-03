Kto nebude môcť maturovať, absolvuje náhradný aprílový termín

Bratislava 14. marca (TASR) - Žiaci, ktorí nebudú môcť počas týždňa (15. - 18. 3.) absolvovať maturitnú skúšku zloženú z písomného testu a slohovej práce, budú mať k dispozícii náhradný termín. Ten je pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky určený na 5. až 8. apríla.



Riaditelia stredných škôl v pondelok zabezpečia vyplnenie dotazníkov s informáciou o počte žiakov maturitného ročníka, ktorí sa nezúčastnia na maturitnej skúške. A to zo zdravotných alebo iných dôvodov s cieľom optimálneho zabezpečenia podmienok pre náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v závislosti od počtu žiakov. Uvádza sa to na webe rezortu školstva.



Maturitná skúška tradične pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca. Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 percent, v slohu viac ako 25 percent.



V čase maturít ministerstvo školstva odporúča vzdelávať ostatné ročníky dištančnou formou. V tomto školskom roku je na maturitnú skúšku prihlásených 40.390 žiakov.