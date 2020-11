Kto sa nezúčastnil prvého kola testovania, na druhé nesmie

Bratislava 5. novembra (TASR) – Osoba, ktorá sa nezúčastnila prvého kola testovania antigénovými testami, na druhé kolo, ktoré je plánované najbližší víkend (7. a 8. 11.), ísť nesmie. Na sociálnej sieti na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort zdravotníctva to zdôvodňuje tým, že pre takýchto ľudí platí, že by mali byť v izolácii a čakať, kým uplynie.



Pre takýchto ľudí však platí výnimka na cestu na testovanie, ale len PCR testami.



Osoby v karanténe nesmú na testovanie antigénovými testami



Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe s inými osobami s pozitívnym výsledkom testu, sa nesmú zúčastniť na ďalšom plánovanom testovaní antigénovými testami, a to ani v prípade, že ich antigénový test bol negatívny. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Človek s negatívnym výsledkom testu, ktorý žije s inou osobou s pozitívnym testom, musí ostať v nariadenej izolácii, až kým uplynie jej obdobie. Rezort zdravotníctva pripomína, že v každom okresnom meste budú zriadené testovacie miesta na antigénové testovanie, kde sa následne budú môcť ľudia dať pretestovať a dostanú nový certifikát, ktorým sa budú môcť preukázať.



Karanténa sa pre pozitívne testované osoby skončí po desiatich dňoch za podmienky, že posledné tri dni nemali klinické príznaky, alebo ak nemali úzky kontakt s pozitívnou osobou na nový koronavírus. Na najbližšie víkendové plánované testovanie (7. a 8. 11.) ísť nemôžu. Po desiatich dňoch budú potrebovať na výnimku zo zákazu vychádzania potvrdenie od lekára o tom, že prekonali v posledných troch mesiacoch ochorenie COVID-19.