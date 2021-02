Ku kampani Vakcína je sloboda sa pridali ďalšie osobnosti

Bratislava 11. februára (TASR) - K informačnej kampani Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na podporu očkovania proti novému koronavírusu sa pridali ďalšie známe osobnosti aj zástupcovia menšín. Informovala o tom hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



Cieľom kampane je zvýšiť dôveryhodnosť vakcinácie a bojovať proti mýtom. Vyjadriť podporu myšlienkam kampane Vakcína je sloboda a osloviť aj menšiny sa dobrovoľne bez nároku na honorár rozhodli napríklad hudobníci Silvia a Ernest Sarkőziovci z kapely Cigánski diabli, herečka Judit Bárdos, sociálny pracovník a riaditeľ sociálneho podniku vo Valaskej Ivan Mako. "Osobnosti z radov menšín sa prihovoria svojim spoluobčanom aj v ich materinskom jazyku. Je to totiž boj všetkých na Slovensku, v Európe, vo svete, a musíme v ňom zvíťaziť spoločne," zhodnotil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Do kampane sa zapojila aj Učiteľka Slovenska 2019 Angelika Hanesz pôsobiaca na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, či choreograf a umelecký šéf tanečného divadla Ifjú Szivek (Mladé srdcia) Dušan Hégli.



Učitelia podporujúci kampaň vítajú, že rezort posunul v poradí zaočkovanie pedagógov, aby zvýšil ich bezpečnosť a teda aj šance na dlhodobé otvorenie škôl. „Už štvrtý mesiac učíme na diaľku. Zo začiatku to bolo zaujímavé, skúšali sme nové možnosti komunikácie. Dnes sa všetci chceme vrátiť do života bez obmedzení. Veľa vecí dokážeme ukázať na videu a pomocou digitálnych materiálov, ale skutočné pokusy, žiacke bádanie, tímová práca a diskusia o vlastných nápadoch je zaujímavejšia počas prezenčného vyučovania," priblížila Hanesz.



Rady športovcov rozšírili olympijská medailistka v športovej streľbe a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková či trojnásobný držiteľ Stanley Cupu Marián Hossa. Kampaň podporil aj Bernard Bober, arcibiskup a metropolita košickej arcidiecézy.