Ku koncu marca v SR zaznamenali vyše 35 druhov sťahovavých vtákov

Bratislava 1. apríla (TASR) - Ku koncu marca na Slovensku zaznamenali viac ako 35 druhov sťahovavých vtákov. Sú medzi nimi druhy, ktoré zimujú v Afrike, napríklad bociany biele aj čierne, lastovičky, belorítky, penice čiernohlavé či kačica chrapačka. Informovala o tom Zuzana Lackovičová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife (SOS/BirdLife) Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva, ktorý pripadá na 1. apríla.



"Prílety vtáctva potrvajú do začiatku mája, keď zo zimovísk doletia aj posledné druhy, ako napríklad červenák karmínový či kolibiarik sivý," priblížila Lackovičová. Zo vzácnych druhov, ktoré sa vrátili na svoje tradičné hniezdiská, spomenula napríklad trsteniarika tamariškového, ktorý na Slovensku historicky a pravidelne hniezdi len na Parížskych močiaroch pri Gbelciach.



"Jeho hniezdna populácia tu dosahuje severnú hranicu rozšírenia na Slovensku a predstavuje celkovo desať až 15 hniezdiacich párov," dodala. Zaznamenaný bol aj návrat vzácnych lyžičiarov bielych, ktorých pravidelná hniezdna kolónia sa nachádza na Senianskych rybníkoch. "Lyžičiare tu hniezdia v počte 20 až 40 párov," informoval Ján Gúgh z SOS/BirdLife Slovensko.



Sťahovavé vtáky čelia počas migrácie mnohým hrozbám a často patria medzi ohrozené druhy. Sú vystavené nelegálnemu lovu a strácajú vhodné územia na odpočinok, vyhľadávanie potravy a prezimovanie. "Neútešná situácia ich často čaká aj na hniezdiskách, kde sa im podmienky zhoršujú v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, lesníctva, klimatickej zmeny či prenasledovaním a pytliactvom," uviedla organizácia.



Populácie druhov z nášho územia migrujú eurázijsko-africkými migračnými trasami. Mnohé využívajú migračné koridory. Najvýznamnejšie sú juhovýchodná migračná trasa vedúca cez Bospor, juhozápadná trasa vedúca cez Gibraltár, trasa vedúca cez Taliansko a Stredozemné more. "Niektoré vtáčie druhy však migrujú v širokých frontoch naprieč krajinou a Stredozemným morom smerom do Afriky," dodali.