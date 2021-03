Bratislava 22. marca (TASR) - Ku kvalitnejšiemu spánku prispieva večerný oddych, pravidelnosť, ale aj prostredie v spálni. V posteli by sa nemalo ležať, ak sa v nej nespí. Na sociálnej sieti to uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



"Dlhší spánok cez víkend nevynahradí nedostatok spánku z predošlého týždňa. Človek si takto akurát privodí tzv. sociálny jet-lag, ktorý sa môže negatívne prejaviť na zdraví," vysvetľuje RÚVZ. Večer pred spaním sa odporúča vyhľadávať uvoľňujúce aktivity, napríklad čítanie či počúvanie hudby.



Krátke zdriemnutie môže podľa hygienikov zvýšiť výkon, bdelosť a zlepšiť náladu. Zdriemnuť si však treba krátko a len do tretej hodiny popoludní. Neskorší spánok by mohol spôsobiť ťažšie zaspávanie. Spánok by nemal byť dlhší ako desať až 20 minút.



V spálni je ideálna teplota na spánok okolo 20 stupňov Celzia. "Môže sa však meniť v závislosti od fyziológie, veku a pohlavia človeka. V kúrených podmienkach a pri veľkom množstve oblečenia má telo problémy uvoľniť teplo, a teda aj zaspať," vysvetlili hygienici.



K lepšiemu spánku môže pomôcť i pohodlný matrac a vankúš. "Ľudia trpiaci nespavosťou často sledujú čas, preto otočte hodiny tak, aby ste na ne nevideli a netrápili sa počas zaspávania tým, koľko je hodín," navrhujú odborníci.



V posteli sa nemá ležať, ak sa v nej nespí. "Ak aj po 20 minútach ležania v posteli bdiete alebo začínate pociťovať úzkosť či nepokoj, vstaňte, venujte sa nejakej relaxačnej činnosti, kým nebudete opäť ospalí. Pocit úzkosti pre neschopnosť zaspať zaspávanie ešte viac sťažuje," uviedli.



Ľudia s problémami so spánkom by mali tiež stráviť aspoň hodinu ráno na slnečnom svetle a zhasínať svetlá pred odchodom do postele.