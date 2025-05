Kresťanská únia nesúhlasí s povinnou škôlkou pre deti od troch rokov

Bratislava 7. mája (TASR) - Strana Kresťanská únia (KÚ) nesúhlasí s avizovaným návrhom rezortu školstva na povinnú materskú školu pre deti od troch rokov. Podpredseda strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) hovorí o nerozumnom a ideologickom riešení.



„Súhlasím s ministrom školstva, že pre rodičov, ktorí to chcú, potrebujú, pre deti, ktoré sú na to zrelé, sa máme snažiť ako štát zabezpečiť čím dostupnejšie materské školy. Ale určite nie povinné,“ zdôraznil na stredajšej tlačovej konferencii. Štát má podľa neho poskytovať možnosti a nie stanovovať povinnosti.



Povinná škôlka od troch rokov môže podľa predsedu KÚ Milana Krajniaka deťom poškodiť pri ich prirodzenom vývoji a začlenení sa do kolektívu. „Rodičom spôsobuje tento návrh finančné a logistické problémy,“ doplnil s tým, že má na mysli najmä viacdetné rodiny.



Namiesto toho, aby sa riešili problémy, ktoré rodičia reálne pociťujú, chce štát podľa Krajniaka použiť vyše 100 miliónov eur na riešenie problému, ktorý neexistuje.



Ministerstvo školstva plánuje znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 to majú byť deti od štyroch rokov a od septembra 2028 deti od troch rokov. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ozrejmil, že nikoho nebudú nútiť, chcú len zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie. Rodičia so strednou školou budú môcť podľa neho zabezpečiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa aj doma.