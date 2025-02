KÚ: Pripomienky pri novele ústavy sa zohľadňujú, možno ju podporíme

Bratislava 28. februára (TASR) - Strana Kresťanská únia (KÚ) tvrdí, že Úrad vlády SR zohľadnil jej pripomienku v súvislosti s prípravou novely Ústavy SR a vypustil z avizovanej zmeny právo na zmenu pohlavia. Na piatkovom rokovaní o hromadnej pripomienke KÚ došlo podľa strany aj k posunu v otázke práva rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí. TASR o tom informovala Katarína Poláčková z KÚ. Podľa predsedu strany Milana Krajniaka je možné, že poslanci z tejto strany návrh novely ústavy v prvom čítaní podporia.



"Úrad vlády vyjadril otvorenosť diskutovať o doplnení svojho návrhu tak, aby práva rodičov neboli novelou ústavy obmedzované. Informovaný súhlas by nebol vyžadovaný iba nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, ale aj v prípade citlivých kultúrnych a etických otázok," uviedol po rokovaní Krajniak.



Návrh novely ústavy sa podľa strany posúva dobrým smerom. "Naše pripomienky sú zohľadňované. Je možné, že Kresťanská únia bude môcť návrh novely ústavy podporiť v prvom čítaní pri hlasovaní v NR SR," dodal Krajniak. KÚ je súčasťou opozičného spoločného poslaneckého klubu spolu s hnutím Slovensko a stranou Za ľudí. Strana bude svoje stanovisko definitívne komunikovať po schválení návrhu novely ústavy na vláde.



KÚ tiež navrhla doplniť znenie ústavy o článok, ktorý by určoval, že počaté dieťa má právo na život, pričom by zákon ustanovil, či a za akých podmienok je možné vykonať umelý potrat. Ďalej navrhuje doplniť článok o surogátnom materstve, ktorý uvádza, že náhradné materstvo sa nepripúšťa. Chce tiež doplniť, že "rodom rozumieme rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov". V týchto otázkach zatiaľ podľa KÚ nedošlo k posunu.



Návrh novely ústavy z dielne premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bol už v pripomienkovom konaní, na rokovanie vlády ho zatiaľ nepredložil. Účinnosť zmeny ústavy navrhuje od 1. júla. V ústave chce explicitne zakotviť existenciu dvoch pohlaví - muža a ženy. Upravuje tiež adopciu detí aj výchovno-vzdelávací proces. Fico chce tiež dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.