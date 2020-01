Ku skvalitneniu ovzdušia má prispieť Národný program znižovania emisií

Bratislava 26. januára (TASR) - K zlepšeniu kvality ovzdušia a zníženiu emisií má prispieť Národný program znižovania emisií, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Cieľová hodnota na rok 2030 predstavuje zníženie emisií oxidu siričitého o 82 percent, oxidov dusíka o 50 percent, nemetánových prchavých organických zlúčenín o 32 percent, amoniaku o 30 percent a prachových častíc s priemerom menej ako 2,5 mikrometra o 49 percent oproti roku 2005. Najväčšia výzva pre SR je zníženie emisií oxidov dusíka a jemných prachových častíc, ako uviedol hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.



"Zníženie emisií týchto látok má za cieľ znížiť zdravotné dôsledky znečisteného ovzdušia o 50 percent do roku 2030," uvádza sa v materiáli. Slovensko by sa tak malo programom priblížiť k dosiahnutiu úrovne kvality ovzdušia, ktorá nemá negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavuje pre ne riziko.



"Redukciou emisií oxidu siričitého, oxidov dusíka a amoniaku sa znížia negatívne vplyvy na ekosystémy, ako sú acidifikácia, eutrofizácia, poškodenie prízemným ozónom, čo prispeje k stabilite ekosystémov vrátane chránených území," píše sa v programe. Celkové zníženie emisného zaťaženia a zlepšenie kvality ovzdušia bude mať podľa MŽP pozitívny vplyv na biodiverzitu.



Ferenčák približuje, že Národný program znižovania emisií mal byť pôvodne predložený Európskej komisii (EK) do apríla 2019. "Časový sklz v procese prípravy tohto materiálu mal viacero dôvodov," povedal. Ferenčák ďalej vysvetľuje, že zo záverov Svetovej banky v januári 2019 vyplynulo, že Slovensko by nesplnilo svoje redukčné záväzky pre niektoré znečisťujúce látky. Preto bolo potrebné navrhnúť dodatočné opatrenia a urobiť ich ekonomickú analýzu.



Medzitým bola vypracovaná emisná inventúra SR za rok 2017, ktorá sa podľa Ferenčáka opierala o nové informácie, a zmeny boli akceptované v júni 2019.



"Niektoré navrhnuté opatrenia boli problematické z hľadiska implementácie. Boli potrebné ďalšie rokovania s inými rezortmi. Samozrejme, to všetko znamenalo, že termín podania bol posunutý. Tento posun bol komunikovaný aj s EK," priblížil Ferenčák.



Z dôvodu časového sklzu sa ministerstvo zaviazalo na nový termín 28. februára 2020. "Skrátené MPK je z dôvodu blížiaceho sa termínu predloženia materiálu Európskej komisii a potreby jeho schválenia vládou SR," uviedol envirorezort.



MŽP predpokladá, že vzhľadom na vývoj a používanie nových technológií v priemysle či nových štandardov dopravných prostriedkov bude mať znižovanie emisií vyššiu rýchlosť, ako sa pôvodne pri príprave národného programu predpokladalo.