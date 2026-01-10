< sekcia Slovensko
Kubáček: Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia
Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý vláda následne schválila 3. decembra, je podľa odborníka viac-menej v poriadku.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Železničná osobná doprava na Slovensku zostáva naďalej najbezpečnejším pozemným dopravným prostriedkom, napriek vlaňajším dvom vážnym nehodám, len sa trochu zmenšil jej náskok pred ostatnými druhmi dopravy. Pre TASR to pri bilancovaní minulého roka uviedol expert na železnice Jiří Kubáček v súvislosti so zrážkami vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) - 13. októbra pri Jablonove nad Turňou a 9. novembra pri Pezinku.
„Výhrady mám ku kontroverznému zavádzaniu telových kamier, ktoré nič nevyriešia, iba znepríjemnia život rušňovodičom a ďalej skomplikujú riešenie personálneho nedostatku v tejto profesii,“ upozornil Kubáček. Podľa neho je faktom, že nie spomínaný konkrétny materiál, ale komplexný koncept budovania železničného segmentu mešká na Slovensku už približne tridsať rokov.
Medzi ôsmimi opatreniami na zvýšenie bezpečnosti na železniciach sú napríklad rozširovanie zabezpečovacieho systému ETCS a GSM-R, zavedenie kamier pre rušňovodičov, systém sledovania ich pracovného času či podpora odbornej prípravy.
Hlavnou príčinou oboch uvedených nehôd vlakov bolo podľa experta zlyhanie človeka. „Súčasne treba ale poukázať v tejto súvislosti aj na systémové problémy. Najmä na dlhodobo zaužívaný nedostatok empatie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k dopravcom pri modernizácii svojej infraštruktúry a na všeobecne slabú komunikáciu výpravcov s rušňovodičmi,“ priblížil Kubáček.
Pri spomínaných zrážkach vlakov nikto nezomrel, ale zranilo sa pri nich spolu približne 260 cestujúcich, viacerí z nich ťažko. Tí sa môžu v ZSSK ešte do konca februára uchádzať o osobitný finančný príspevok nad rámec štandardného odškodnenia vo vnútroštátnej preprave. Podľa rozhodnutia vlády z 12. novembra 2025 o odškodnení poškodených pri týchto vlakových nehodách majú ľahko zranení nárok na príspevok 3000 eur, stredne-ťažko zranení na 10.000 eur a ťažko zranení na 20.000 eur.
Odborník označil za dôležité pozitíva roka 2025 zavedenie hodinového taktu expresov Bratislava - Košice, ukončenie dlhodobých výluk v okolí Novej Bane a medzi Fiľakovom a Holišou, ale s výhradou, že to nemuselo trvať tak dlho.
„Naopak, za nepodarený krok považujem trestanie cestujúcich zo strany ZSSK príplatkami za nákup papierových lístkov v pokladni a vo vlakoch, čo vedie z času na čas k úplne absurdným situáciám,“ dodal Kubáček s tým, že tento krok nesprevádzala inštalácia automatov na predaj lístkov.
