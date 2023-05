Kubina: Rodičia Kuciaka žiadajú náhradu škody vo výške 1 milióna eur

Pezinok 12. mája (TASR) - Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka si nárokujú náhradu nemajetkovej ujmy spolu vo výške jedného milióna eur. Vo svojej záverečnej reči pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku to v piatok povedal ich splnomocnenec Peter Kubina. Na dokázanie viny obžalovaných Mariana K. a Aleny Zs. z objednávok vrážd je podľa neho dostatok dôkazov.



Svedok Zoltán A. usvedčujúci Alenu Zs. a Mariana K. sa podľa Kubinu počas výpovedí "v podstatných okolnostiach nikdy nemýlil a ani si neprotirečil". Dodal, že vierohodnosť jeho výpovedí je potvrdzovaná aj Dušanom K. a Iľjom Weissom i ďalšími vykonanými dôkazmi.



Poukázal tiež na to, že Marian K. a Alena Zs. na rozdiel od minulosti nepopreli autenticitu textových správ, ktoré boli čítané na hlavnom pojednávaní. "Zmenilo sa to z popierania autenticity správ na popieranie šifier," zdôraznil. Upriamil pozornosť na kódovaný jazyk o vypadnutom zube, snehu, zlatom prasiatku či svrabe, ktorá bola použitá v textovej komunikácii. Dodal, že ak si obžalovaní písali o bežných denných veciach, žiadne šifry nepoužívajú.



"Je neprípustné, aby súdy rozhodovali pod vplyvom verejnej mienky," podotkol Kubina. Zároveň je podľa neho neprípustné, aby sudcovia ukazovali svojím rozhodovaním odvahu vzoprieť sa verejnej mienke.



V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Ten následne spojil do jedného konania aj kauzu prípravy vraždy prokurátorov. Pojednáva sa od apríla 2022.



Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.