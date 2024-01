Kubina: Súd opäť vydal platobný rozkaz na doplatenie mzdy Š. Mašinovi

Bratislava 16. januára (TASR) - Súd vydal platobný rozkaz, ktorým prikázal Ministerstvu vnútra (MV) SR doplatiť vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Štefanovi Mašinovi mzdu za december 2023 spolu s úrokom z omeškania a náhradou trov konania. Upozornil na to jeho advokát Peter Kubina s tým, že problém pretrváva už druhý mesiac. Ministerstvo v reakcii pre TASR uviedlo, že menovaným policajtom bude doplatený služobný plat spolu s platom za november 18. januára.



"V konaní sú ešte dva ďalšie návrhy na vydanie platobných rozkazov vo vzťahu k decembrovej mzde Milana Sabotu a Branislava Dunčka. Stále dúfam, že niekto na ministerstve vnútra pohľadá a nájde stratený rozum a nedopracujeme sa až k exekúcii," uviedol Kubina na sociálnej sieti.



"Išlo o technické problémy v rámci existujúceho informačného systému, pričom muselo byť zohľadňované opatrenie dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, keď dochádza ku kráteniu služobného platu v zmysle platnej legislatívy," uviedol rezort v reakcii.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) minulý týždeň uviedol, že v prípade nevyplatenia časti mzdy Mašinovi išlo o technický problém. Vyšetrovateľ patrí medzi policajtov, ktorí boli po nástupe ministra do funkcie dočasne pozbavení výkonu štátnej služby. Na základe opatrenia súdu sa vrátil do práce.