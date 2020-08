Kubiš: Libanonu treba poskytnúť lekársku a potravinovú pomoc

Bejrút/Bratislava 7. augusta (TASR) - Libanonu je potrebné dodať neodkladnú lekársku a potravinovú pomoc. Zdravotne a sociálne vyčerpaná krajina nemá na to, aby poskytla podporu svojim obyvateľom, ktorých výbuch postihol. Pre TASR sa tak na margo utorňajších explózií v bejrútskom prístave vyjadril osobitný koordinátor OSN pre Libanon Ján Kubiš.



Humanitárne organizácie podľa neho vyčlenili pre Libanon deväť miliónov dolárov, ktoré začínajú postupne prerozdeľovať.



Táto krajina v súčasnosti súrne potrebuje dodávky najmä zdravotníckeho vybavenia a liekov. "Tri nemocnice boli skoro zdevastované — tie boli jednými z hlavných nemocníc nielen Bejrútu, ale aj Libanonu. Mnohé zo zásob liekov zhoreli v tomto výbuchu," konštatoval Kubiš.



Okrem Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Bejrút podľa Kubiša dostal pomoc aj od Svetového potravinového programu (WFP), ktorý poslal prvé dodávky s desiatok ton potravín.



"Prístav bolo srdce pre import základných surovín. Mnohé zo zásob boli zničené, preto treba pomôcť krajine aj konkrétnymi dodávkami potravín a obilnín," vysvetlil.



Druhou prioritou je poskytnutie pomoci ľuďom pri presídľovaní v rámci mesta a krajiny, ale aj pri presune cudzincov, ktorí sa budú chcieť vrátiť domov. Kubiš dodal, že katastrofa negatívne ovplyvní vážnu ekonomickú krízu v krajine a pravdepodobne zrýchli nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom.



Slovenský diplomat zároveň vylúčil možnosť, že by za výbuchmi bol plánovaný útok. "Viem, že okolo takýchto absolútne bezprecedentných katastrof sa objavuje veľa fám a špekulácií. Samozrejme, je to dosť napätý a neusporiadaný región, ale všetky autority štátu a väčšina expertov hovoria veľmi jasne, že ide o priemyselnú nehodu," uviedol Kubiš.



Ako ďalej pripomenul, vo veci sa začalo vyšetrovanie a viacerých pracovníkov prístavu umiestnili do domáceho väzenia s cieľom zabrániť úteku ľudí, ktorí by k výbuchu mohli poskytnúť informácie.



Utorňajšie výbuchy podľa doterajších informácií spôsobil náhodný požiar, ktorý zapálil zásoby asi 2750 ton dusičnanu amónneho. O život prišlo najmenej 149 ľudí, ďalších viac ako 5000 osôb utrpelo zranenie a vznikli rozsiahle materiálne škody.