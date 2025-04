Kubiš:Pozície Slovenska k Ukrajine budú na summite Trojmoria čitateľné

Varšava 28. apríla (TASR) - Slovensko považuje iniciatívu Trojmoria za dôležitú príležitosť na rozvoj spolupráce medzi štátmi strednej a východnej Európy. Uviedol to v pondelok poradca prezidenta Petra Pellegriniho Ján Kubiš v súvislosti so summitom Trojmoria, na ktorom sa v pondelok a utorok zúčastňuje prezident SR. Pri téme Ukrajiny podľa neho Slovensko ako člen EÚ a NATO zotrvá na pozíciách, ktorí boli doteraz prijaté, a jeho postoje budú čitateľné a jasné. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovala kancelária slovenského prezidenta.



„Existujú rôzne formáty spolupráce, ale evidentne nie všetky sú natoľko efektívne, takže potrebujeme, aby aj tieto formáty trošku komunikovali so sebou, a (potrebujeme) rozvíjať v každom formáte tie modely spolupráce, ktoré sú možné. Táto iniciatíva Trojmoria to umožňuje," povedal Kubiš.



Cieľom podujatia je podľa poradcu prezidenta nielen bilancovanie desiatich rokov existencie iniciatívy, ale aj hľadanie nových ciest spolupráce v oblastiach ako energetika, infraštruktúra, bezpečnosť, nové technológie a umelá inteligencia. Zdôraznil, že slovenskí podnikatelia už nadväzujú konkrétne dohody o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, pričom viaceré projekty sú zaradené aj do strategických plánov Európskej únie.



Na summite sa bude diskutovať aj o aktuálnej situácii na Ukrajine. Kubiš očakáva, že väčšina účastníkov prijme k Ukrajine spoločné vyhlásenie, no Maďarsko môže predstaviť vlastné stanovisko. Diskusia sa dotkne aj návrhov Spojených štátov amerických na sprostredkovanie mierových rokovaní, ktoré podľa Kubiša môžu vyvolávať určité vnútorné pnutia medzi účastníkmi.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)