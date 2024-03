Kubiš: Na Slovensku zdá sa, stále volíme skôr straníckych kandidátov

Bratislava 24. marca (TASR) - Na Slovensku sa stále volí podľa straníckeho zaradenia, nie na základe toho, kto je aká osobnosť. Kandidát na prezidenta Ján Kubiš to uviedol po zverejnení priebežných výsledkov sobotňajšieho (23. 3.) prvého kola prezidentských volieb. Kubiš získal podľa priebežných dát po zrátaní 94 percent okrskov dve percentá hlasov.



"Stále to vyzerá tak, že voliči majú viac apetítu pre straníckych kandidátov, tým však, zdá sa, majú viac apetítu pre rozpoltenosť, ktorá v spoločnosti v súčasnosti panuje," poznamenal prezidentský kandidát. "Verím, že v budúcnosti dospejeme k tomu, že budeme voliť podľa toho, kto je aká osobnosť, aké výsledky a reputáciu dosiahol, aký má životný príbeh," dodal.



Kubiš ešte nechce hovoriť o tom, koho z dvoch kandidátov, ktorí sa dostanú podľa zverejnených výsledkov do druhého kola, podporí. "Poznám oboch, aj jeden aj druhý sú relatívne slušní ľudia, s určitými postojmi, s ktorými súhlasím i s tými, pri ktorých sa až tak nezhodujeme," skonštatoval na adresu Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho.



Zopakoval, že pri vyjadrení podpory jednému a druhému chce oboch kandidátov konfrontovať so svojimi predstavami a kritériami o výkone prezidentskej funkcie. "S chladnou hlavou sa k tomu v nedeľu vyjadrím," dodal.