Kučera chce v projekte Tréneri v škole pokračovať

Bratislava 30. apríla (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO) chce v projekte Tréneri v škole, do ktorého je aktuálne zapojených 110 škôl, pokračovať. Ako uviedol pre TASR, je dôležité, aby deti v období zlatého motorického veku mali kvalitné hodiny telesnej a športovej výchovy na školách, aj vďaka ktorým môžu získať celoživotný pozitívny vzťah k športu a naučia sa týmto spôsobom i využívať svoj voľný čas.



Do projektu je zapojených momentálne 110 škôl, 550 tried, 91 trénerov a okolo 13.000 detí. Kučera je rád, že na základe spätnej väzby od učiteľov, rodičov a samotných detí zo škôl, na ktorých projekt pôsobí, môže len potvrdiť pozitívnu spätnú väzbu. "Svedčia o tom aj milé obrázky, ktoré deti kreslia našim trénerom, alebo nám prídu niekedy aj poďakovania priamo od učiteľov alebo riaditeľov. Deťom žiaria oči zakaždým, keď zbadajú nášho trénera, odchádzajú z hodín spokojné, spotené a šťastné," spresnil Kučera.



Podľa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport vidieť, že sa učitelia tiež radi inšpirujú novými inovatívnymi a edukatívnymi športovými pomôckami a zážitkovými pohybovými cvičeniami a športovými hrami. Ako doplnil, na školách, kde tento projekt pôsobí, negatíva vidia iba v tom, že tréneri nepôsobia vo všetkých triedach.



Program podľa slov Kučeru poskytuje zážitkovú, pestrú paletu rôznych športov a pohybových aktivít. Deti dostávajú možnosť spoznať športy a nájsť si vďaka tomu pre seba ten vyhovujúci. "Tréneri na hodinách vytvárajú priestor a možnosti aj pre menej pohybovo zdatné deti, ktoré sa týmto špeciálnym prístupom a vedením hodiny motivujú a získavajú vzťah k športovým aktivitám," uzavrel Kučera.