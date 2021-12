Kučera: Športové kluby dostanú 4,1 milióna eur

Bratislava 1. decembra (TASR) - Športové kluby majú dostať 4,1 milióna eur na pokrytie výpadku príjmov, vyčleniť ich má Ministerstvo financií (MF) SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR a splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO).



"Som rád, že sme našli s ministerstvom financií, ministerstvom školstva a so spoločnosťou Tipos rozumné riešenie, ktoré pomôže zachovať úroveň financovania v rozsahu, s ktorým zväzy počítali. Konkrétne ide o poskytnutie 2 miliónov eur z ministerstva financií a 2,1 milióna eur z ministerstva školstva," priblížil Kučera.







Ministerstvá podľa jeho slov poskytujú tieto peniaze najmä na sanáciu výpadku príjmov športových zväzov za posledný štvrťrok roku 2021, ktorý vznikol pre nižší výber odvodu za výherné žreby.



Tento krok ocenili aj poslanci Richard Nemec (OĽANO) a Radovan Sloboda (SaS).



Rezort školstva priblížil, že v roku 2021 bol zákonný odvod z lotériových hier do športu krátený o približne 4 milióny eur. S touto sumou podľa neho zväzy a národné športové organizácie počítali a mali ju riadne zazmluvnenú už začiatkom tohto roka. Aj to mali byť dôvody rokovaní s ministerstvom financií o možnostiach ich podpory. "Nám na MŠVVŠ SR sa navyše podarilo najmä z dôvodu 'covidu' ušetriť takmer rovnakú sumu, ktorú pridáme k dvom miliónom od MF SR, vďaka čomu naše športové organizácie nepocítia v tejto ťažkej dobe avizovaný veľký výpadok a dostanú za celý rok sumu, ktorá bola pôvodne rozpočtovaná a zazmluvnená," doplnil štátny tajomník pre šport Ivan Husár.