Kučera: Tréneri v škole majú zvýšiť pohybové zručnosti i záujem

Bratislava 8. novembra (TASR) – Od januára má na vybraných základných školách odštartovať pilotná fáza projektu Tréneri v škole, ktorého cieľom je zážitkovým spôsobom výučby skvalitniť a zatraktívniť hodiny telesnej výchovy. "Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním prostredníctvom trénerov jednotlivých športov, ktorí budú spolupracovať na hodinách s učiteľom telesnej výchovy,“ spresnil splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO), gestor projektu.



Program, do ktorého plánuje Kučerov úrad angažovať v prvej fáze vyše 40 trénerov, bude zameraný na základy pohybových zručností a lokomócie - atletiku, gymnastiku, taktiež na loptové hry i rytmické a koordinačné základy, teda i na tanec a úpolové športy. "Program Tréneri v škole sa v pilotnej fáze zameriava na deti v prvom a druhom ročníku základných škôl,“ dodal bývalý šiesty najlepší tenista na svete.



Tréneri v škole by sa mali najskôr realizovať v školách Bratislavského, Banskobystrického a Košického kraja. "Bratislava, Zvolen, Banská Bystrica a Košice sú mestá, kde je najviac škôl, a na začiatok je pre projekt dôležité, aby škola mala vlastnú telocvičňu. A zároveň, aby v prvom a druhom ročníku boli dve triedy žiakov," ozrejmil kritériá výberu v pilotnej fáze. Zoznam participujúcich škôl sa podľa jeho slov v súčasnosti dolaďuje. "Do budúcnosti počítame s rozšírením programu na čo najväčší počet škôl na Slovensku," uistil Kučera.



Upozornil i na to, že projekty by chceli využiť aj pri inklúzii detí z marginalizovaných rómskych komunít, spoluprácu Kučerovi ponúkla ďalšia vládna splnomocnenkyňa Andrea Bučková, ktorá sa venuje rómskym komunitám. „Verím, že už v pilotnom projekte sa objaví aj taká škola, ktorú navštevujú prevažne rómske deti,“ dodal vládny splnomocnenec pre mládež a šport.