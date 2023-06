Kučera chce schválenie hodiny telesnej, Kollár pripustil zmenu postoja

Bratislava 2. júna (TASR) - Prezidentka vetovaním zavedenia tretej hodiny telesnej výchovy na školách zapríčinila chaos a môže spôsobiť medzinárodnú hanbu. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO). Verí, že poslanci návrh schvália. Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár nevylúčil, že sa jeho hnutie s argumentmi prezidentky stotožní.



"Pevne verím, že parlament opäť o pár dní schváli tento návrh zákona a nepodľahne 'ľúbivému' odsunutiu tohto zákona," uviedol Kučera. Nevidí dôvod odkladať zavedenie tretej telesnej výchovy v školách, kde je telocvičňa. Prezidentka podľa jeho slov môže spôsobiť medzinárodnú hanbu, pretože niektoré krajiny podporujú zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy a Slovensku gratulujú k tejto zmene.



Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš má pocit, že ide o politický obchod so stranou SaS, ktorá od začiatku bojovala proti zavedeniu hodiny telesnej výchovy. "Ja sa pýtam, či je to za to, že SaS povedala, že podporí vládu pani prezidentky," dodal. Vyjadrenie Čaputovej v súvislosti s tým, že polovica škôl nemá vlastnú telocvičňu, považuje za neadekvátne. "Dali sme odklad dva roky, aby sa dostavali a bol priestor," podotkol Šipoš.



Kollár pripustil, že je možné, že sa hnutie Sme rodina s argumentmi prezidentky stotožní, keďže hlava štátu má podľa neho dosť závažné slovo a je ochotný ju počúvať. "Ak usúdime, že to má logiku a má pravdu, tak ju počúvneme," dodal.



Prezidentka vrátila vo štvrtok (1. 6.) parlamentu na opätovné prerokovanie novelu školského zákona. Navrhuje posunúť účinnosť zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou. Prezidentka je presvedčená o tom, že problematika úpravy počtu hodín telocviku má byť predovšetkým odbornou a nie politickou otázkou. Zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy by podľa Čaputovej došlo k zníženiu hodín v iných predmetoch, čo môže mať za následok znižovanie úväzkov učiteľov aj ich miezd.