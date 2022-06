Kučera žiada zaradenie 3. hodiny telesnej výchovy na rokovanie vlády

Bratislava 19. júna (TASR) - Členovia Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pred mesiacom (19. 5.) uznesením žiadali ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby prijal potrebné opatrenia pre zaradenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy pre všetky základné a stredné školy. Do mesiaca mal šéf rezortu školstva informovať výbor, aké kroky v tejto veci podnikol, doteraz tak neurobil. Splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO) bude žiadať zaradenie tohto bodu na rokovanie kabinetu.



Niektorí členovia školského výboru vyjadrili znepokojenie, že Gröhling odignoroval toto uznesenie a doteraz neinformoval školský výbor. "Pán minister svojou nečinnosťou necháva v neistote školy, ktoré sa potrebujú na túto zmenu v rámcovom učebnom pláne pripraviť," tvrdí Kučera s tým, že v uplynulých týždňoch nebolo možné prediskutovať uznesenie prinavrátenia tretej hodiny telesnej výchovy ani na koaličných radách, keďže strana SaS sa ich nezúčastňuje.



Na základe nečinnosti ministra v tejto veci vyjadrili koaličné OĽANO, Sme rodina a Za ľudí súhlas so záverom prijatým v uznesení výboru. "Budem preto žiadať pána vedúceho úradu vlády, aby zaradil tento bod do programu na rokovanie najbližšej vlády," doplnil Kučera.



Poslanci už dávnejšie ministra školstva vyzvali, aby čo najskôr prinavrátil tretiu hodinu telesnej výchovy týždenne na základné a stredné školy. "Už je to presne jeden rok, čo prebieha intenzívna diskusia v súvislosti s telesnou výchovou. Výsledky odborníkov, ktorí sa na júnovej konferencii z minulého roka zhodli na tom, aby bola čo najskôr prinavrátená tretia hodina telesnej výchovy a aby do troch rokov mali deti na školách ďalšie dve hodiny pohybových aktivít do týždňa, ostali do dnešného dňa zo strany ministerstva odignorované," doplnil Kučera.



Ako dodal, k uzneseniu školského výboru na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy boli priložené aj podporné stanoviská z ministerstva zdravotníctva, obrany a vnútra. "Vzhľadom na stúpajúci výskyt obezity a cukrovky, ako aj sedavého spôsobu života, ale aj z pohľadu dvoch rokov pandémie, považujeme zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy ako nevyhnutný krok pre zdravie našich detí," dodal Kučera.