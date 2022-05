Kuciak: Syn nás ubezpečoval, že na Slovensku nemôžu zavraždiť novinára

Pezinok 24. mája (TASR) - Syn nás v minulosti ubezpečoval, že na Slovensku nemôžu v 21. storočí zavraždiť novinára. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku to uviedol Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára Jána Kuciaka.



"Ubezpečoval nás, že sa nemáme čoho báť, že na Slovensku v 21. storočí nikto nemôže zavraždiť novinára," podotkol Jozef Kuciak. Reagoval tým na telefonát, ktorý Ján Kuciak absolvoval približne pol roka pred smrťou s obžalovaným Marianom K. Ten novinárovi vtedy povedal, že sa mu bude špeciálne venovať.



"Je mi ľúto, že sa do dnešného dňa vyjadruje o mne a Marianovi K. ako o vinných za smrť svojho syna," reagovala obžalovaná Alena Zs. Zároveň vyjadrila ľútosť nad tým, čo sa Jánovi Kuciakovi stalo.



Pojednávanie v kauzách objednávky vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd v utorok popoludní prerušili. Pokračovať bude v stredu (25. 5.) od 9.00 h. Okrem vykonávania listinných dôkazov by mal byť vypočutý svedok Zoltán Andruskó. Ten je v kauze Kuciakovej vraždy právoplatne odsúdený.



Súd v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd (NS) SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Sz. dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Obžalobe čelia aj v kauze prípravy vrážd prokurátorov.