Kuehne+Nagel: Nedostatok parkovísk pre kamióny vplýva na bezpečnosť
Viacerí klienti vyžadujú po logistických provideroch, aby ich vodiči využívali parkoviská, kde je kontrola vstupu, kamerové systémy, osvetlenie a hygienické zázemie.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Nedostatok parkovania pre nákladné vozidlá má priamy vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a ochranu nákladu. Komplikuje aj prácu vodičov, upozornila na to logistická spoločnosť Kuehne+Nagel Slovensko. Počet parkovacích miest pre kamióny by mal byť v Európe takmer dvojnásobný. Štúdia Európskej komisie z apríla 2025 ukázala, že v Európe chýba 390.000 bezpečných parkovacích miest a do roku 2040 ich môže byť 483.000.
Podľa spoločnosti aj na najvyťaženejších logistických koridoroch v Nemecku absentujú tisícky bezpečných parkovacích miest. V Česku aj na Slovensku, ktoré sú tranzitnými krajinami, je situácia roky kritická. V cestnej logistike pretrváva akútny nedostatok vodičov. Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy vlani evidovali v Európe 426.000 neobsadených pozícií vodičov, pričom priemerný vek vodiča je 47 rokov.
„Vodiči sa obávajú púšťať sa na trasy, ktoré nepoznajú, a jedným z dôvodov je nedostatok možností bezpečného státia. Parkoviská s kamerovým systémom sú ojedinelé a aj tie nestrážené pribúdajú sporadicky,“ uviedla manažérka cestnej logistiky v Kuehne+Nagel Slovensko Lucia Slimák. Zabezpečené parkoviská, ktoré majú možnosť rezervácie miesta, sú obvykle spoplatnené, čo sa premieta do ceny prepravy. „Zároveň je náročné vôbec rezervovať miesto, lebo bývajú stále plné. Vodiči nezriedka improvizujú a parkujú aspoň tam, kde nedostanú pokutu. Neustále hľadanie miesta na legálne a bezpečné parkovanie výrazne uberá na popularite práce vodiča,“ priblížila Slimák.
Dodržiavanie prestávok z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je presne merané. Papierové kotúče už dávno nahradili digitálne tachografy. Povinná prestávka vodiča je podľa spoločnosti minimálne 45 minút po každých 4,5 hodinách jazdy. Za porušenie zákona na Slovensku možno uložiť pokutu od 330 eur do 16.596 eur. Dlhšiemu odstaveniu vozidla sa vodiči vyhnú, ak sa striedajú dvaja.
Napriek masívnym investíciám do infraštruktúry pribúdajú bezpečné odstavné plochy veľmi pomaly. Pritom sa sprísňuje legislatíva a povinnú prestávku budú musieť mať od 1. júla aj profesionálni vodiči vozidiel nad 2,5 tony pri medzinárodnej doprave alebo kabotážnej preprave.
„Odstavené nákladné vozidlo je často terčom zlodejov alebo vandalov. Zaznamenané sú dokonca aj útoky na vodičov. Dopravca pritom nenesie zodpovednosť za bezpečnosť svojich zamestnancov, ale pri medzinárodnej preprave platí Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Nesú zodpovednosť aj za prepravovaný tovar,“ priblížil Kuehne+Nagel.
Viacerí klienti vyžadujú po logistických provideroch, aby ich vodiči využívali parkoviská, kde je kontrola vstupu, kamerové systémy, osvetlenie a hygienické zázemie. Ešte dôležitejšie sú tieto požiadavky pri dlhodobejšom parkovaní, napríklad počas colného konania.
„Cestná logistika patrí na našom území medzi najvyužívanejšie spôsoby prepravy nákladu. Dôvodom je zastaraná železničná infraštruktúra, ale aj fakt, že prakticky neexistuje alternatívna riečna preprava,“ poznamenala Slimák. Vítajú preto všetky aktivity, ktoré pomáhajú zatraktívniť prácu vodičov nákladných vozidiel, zvyšovať bezpečnosť a chrániť prepravovaný náklad. „Budovanie vhodných odstavných plôch, napríklad pri výstavbe diaľničnej infraštruktúry a v rámci developmentu logistických centier, k takýmto projektom určite patrí,“ dodala Slimák. Súčasné tempo výstavby je však pomalé a nereflektuje dopyt po cestnej preprave.
