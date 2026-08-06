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Kuffa: Bude potrebné vo väčšej miere budovať vodozádržné opatrenia
Európa má podľa Kuffu tento rok historicky najväčšie zhorené plochy za posledných niekoľko desiatok rokov.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Na Slovensku bude potrebné vo väčšej miere budovať a podporovať vodozádržné opatrenia. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Zároveň varoval pred požiarmi spôsobenými aktuálnym suchom.
„V tomto období extrémneho sucha si dávajte pozor na táboráky, na odhadzovanie ohorkov a celkovo manipuláciu s ohňom, pretože krajina je pomerne dosť vysušená, hlavne trvalé trávne porasty, a naozaj stačí málo a vzbĺkne požiar,“ upozornil Kuffa. Za obrovský problém považuje, ak sa požiar trávy rozšíri aj do lesa.
Európa má podľa Kuffu tento rok historicky najväčšie zhorené plochy za posledných niekoľko desiatok rokov. „To sucho trápi nielen Slovensko, ale aj celú Európu,“ podotkol.
„V tomto období extrémneho sucha si dávajte pozor na táboráky, na odhadzovanie ohorkov a celkovo manipuláciu s ohňom, pretože krajina je pomerne dosť vysušená, hlavne trvalé trávne porasty, a naozaj stačí málo a vzbĺkne požiar,“ upozornil Kuffa. Za obrovský problém považuje, ak sa požiar trávy rozšíri aj do lesa.
Európa má podľa Kuffu tento rok historicky najväčšie zhorené plochy za posledných niekoľko desiatok rokov. „To sucho trápi nielen Slovensko, ale aj celú Európu,“ podotkol.