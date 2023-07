Filip Kuffa inicioval mimoriadnu schôdzu k regulácii medveďa hnedého

Bratislava 16. júla (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD podporuje iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by poslanci zaviazali vládu pripraviť zákon k regulácii medveďa hnedého. Vláda by ho mala predložiť v skrátenom legislatívnom konaní. Iniciatívu avizuje nezaradený poslanec Filip Kuffa.



"Prijatie novely zákona o ochrane medveďa tak, aby sa kompetencie vrátili do rúk poľovníkov a odborníkov v tejto oblasti, považujem za racionálne riešenie kritickej situácie," uviedol v stanovisku Hlasu-SD jeho predseda Peter Pellegrini. Dodal, že zo zákona musí vypadnúť ustanovenie, ktoré bráni regulácii tohto živočícha.



Kuffa tvrdí, že na zvolanie schôdze má podporu okrem poslancov pôsobiacich v Hlase-SD aj od Smeru-SD. Zároveň kritizuje zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na utorok (18. 7.). "Treba urýchlene konať. Zásahový tím nestíha tempo, je neúčinný," uviedol Kuffa na sociálnej sieti.



Minister životného prostredia Milan Chrenko v uplynulom týždni uviedol, že envirorezort posilňuje v súvislosti s výskytmi medveďa spoluprácu so Štátnou ochranou prírody SR, samosprávami, mestskou a obecnou políciou. Taktiež sa snaží nadviazať užšiu spoluprácu s poľnohospodármi a poľovníckymi združeniami v dotknutých regiónoch. Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš sa dohodol s Chrenkom na stretnutí, aby navrhli postupy na zabezpečenie určitej regulácie medveďov na Slovensku. Zásahový tím pre medveďa hnedého prijal v piatok a sobotu (14. - 15. 7.) tri hlásenia o napadnutí človeka medveďom.