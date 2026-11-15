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Kuffa naznačil stiahnutie novely o Envirofonde, Hlina ho k tomu vyzval
Kuffa upozornil, že dôvodom zvažovaného stiahnutia sú vznesené pozmeňujúce návrhy k pôvodnej verzii, ktoré narušili koncept a pôvodný zámer zákona.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Novela zákona o Environmentálnom fonde sa zrejme stiahne z rokovania Národnej rady SR. V diskusnej relácii TA3 V politike to ako reálny scenár naznačil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR poverený riadením rezortu Filip Kuffa (nominant SNS). Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina ho k tomu v diskusii priamo vyzval.
Kuffa upozornil, že dôvodom zvažovaného stiahnutia sú vznesené pozmeňujúce návrhy k pôvodnej verzii, ktoré narušili koncept a pôvodný zámer zákona. „Z môjho pohľadu sa myšlienka novely vytratila, z našej strany ako ministerstva by sme teda mali návrh stiahnuť,“ uviedol.
Hlina označil celú záležitosť za komédiu a Kuffu vyzval, aby sa návrh jednoznačne stiahol. „Je to vládny návrh a pritom zástupca vlády tu hovorí, že ho asi stiahnu... Tak ho stiahnite a poďme ďalej,“ vyhlásil.
Kuffa sa vyjadril aj k situácii, v ktorej sa ho prezident SR Peter Pellegrini zatiaľ rozhodol nevymenovať a obrátil sa aj na Ústavný súd. Štátny tajomník MŽP si myslí, že postup prezidenta by mohol byť „hrou“ hlavy štátu a exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. „Chronologicky sledujem vyjadrenia oboch,“ upozornil Kuffa, konkrétne poukazujúc aj na vyhlásenia Tarabu, ktoré mali naznačovať, že prezident sa bude zdráhať vymenovať Kuffu za ministra. Mieni, že aj neutrálny pozorovateľ musí vidieť v prezidentových krokoch zaujatosť. „Každému musí biť do očí, že pri mojej osobe vzniesol pripomienku, obracia sa na Ústavný súd, no zároveň deklaruje, že inú osobu je pripravený bezodkladne vymenovať,“ upozornil.
Poslanec za SaS si myslí, že pri krokoch prezidenta je na mieste otázka, načo má potom niekto vyhrať voľby. „Aby sa potom kolenačky plazil pred prezidentom, keď má prísť vymenovanie ministra?“ pýta sa.
Hlina sa vyjadril aj k neúčasti predsedu SaS Branislava Gröhlinga na pódiu s ďalšími opozičnými predstaviteľmi na zhromaždení k 17. novembru. Naznačil chybu v komunikácii a zmeny v pôvodných dohodách. „Jednoducho sa to namiešalo príliš zoširoka,“ upozornil v súvislosti s pozvanou zostavou, ktorá má vystúpiť. Priznal, že to „teraz rozpačito vyzerá“, nevníma to však dramaticky. „My to ustojíme, rozchodíme,“ vyhlásil Hlina o opozícii. SaS tam podľa jeho slov bude mať svoju zástupkyňu, poslankyňu Vladimíru Marcinkovú.
Hlina v relácii tiež ocenil dohodu na predvolebnom spojení PS a Demokratov.
Kuffa upozornil, že dôvodom zvažovaného stiahnutia sú vznesené pozmeňujúce návrhy k pôvodnej verzii, ktoré narušili koncept a pôvodný zámer zákona. „Z môjho pohľadu sa myšlienka novely vytratila, z našej strany ako ministerstva by sme teda mali návrh stiahnuť,“ uviedol.
Hlina označil celú záležitosť za komédiu a Kuffu vyzval, aby sa návrh jednoznačne stiahol. „Je to vládny návrh a pritom zástupca vlády tu hovorí, že ho asi stiahnu... Tak ho stiahnite a poďme ďalej,“ vyhlásil.
Kuffa sa vyjadril aj k situácii, v ktorej sa ho prezident SR Peter Pellegrini zatiaľ rozhodol nevymenovať a obrátil sa aj na Ústavný súd. Štátny tajomník MŽP si myslí, že postup prezidenta by mohol byť „hrou“ hlavy štátu a exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. „Chronologicky sledujem vyjadrenia oboch,“ upozornil Kuffa, konkrétne poukazujúc aj na vyhlásenia Tarabu, ktoré mali naznačovať, že prezident sa bude zdráhať vymenovať Kuffu za ministra. Mieni, že aj neutrálny pozorovateľ musí vidieť v prezidentových krokoch zaujatosť. „Každému musí biť do očí, že pri mojej osobe vzniesol pripomienku, obracia sa na Ústavný súd, no zároveň deklaruje, že inú osobu je pripravený bezodkladne vymenovať,“ upozornil.
Poslanec za SaS si myslí, že pri krokoch prezidenta je na mieste otázka, načo má potom niekto vyhrať voľby. „Aby sa potom kolenačky plazil pred prezidentom, keď má prísť vymenovanie ministra?“ pýta sa.
Hlina sa vyjadril aj k neúčasti predsedu SaS Branislava Gröhlinga na pódiu s ďalšími opozičnými predstaviteľmi na zhromaždení k 17. novembru. Naznačil chybu v komunikácii a zmeny v pôvodných dohodách. „Jednoducho sa to namiešalo príliš zoširoka,“ upozornil v súvislosti s pozvanou zostavou, ktorá má vystúpiť. Priznal, že to „teraz rozpačito vyzerá“, nevníma to však dramaticky. „My to ustojíme, rozchodíme,“ vyhlásil Hlina o opozícii. SaS tam podľa jeho slov bude mať svoju zástupkyňu, poslankyňu Vladimíru Marcinkovú.
Hlina v relácii tiež ocenil dohodu na predvolebnom spojení PS a Demokratov.