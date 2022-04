Kultan: Avizovaný rast príjmov z odvodov nezohľadňuje Ukrajinu

Bratislava 7. apríla (TASR) - Avizovaný rast príjmov zo zdravotných odvodov podľa šéfa súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana nezohľadňuje dôsledky vojny na Ukrajine. Štát odhaduje, že by sa za ekonomicky aktívnych poistencov malo vybrať v tomto roku o 145 miliónov viac.



Kultan podotkol, že ide o zdroje, ktoré platia najmä zamestnávatelia za svojich zamestnancov, a s ktorými sa viac-menej počítalo. "Každý, kto si robí pravidelné predikcie, s nimi rátal. Čiže to nie sú nejaké peniaze navyše, ktoré by dal štát. Treba ale povedať aj to, že tam nie je zohľadnená Ukrajina. Teda, čo spraví kríza na Ukrajine, či sa náhodou nestane, že budú musieť ísť podniky napríklad na 70 percent, lebo bude chýbať ruda, ropa či uhlie," reagoval pre TASR.



Poukázal na to, že neistota spojená s dianím a vývojom na Ukrajine môže spôsobiť, že do sektora sa reálne nedostane spomínaných 145 miliónov eur. "Keby nebola Ukrajina, poviem áno, tieto peniaze sa dostanú do sektora," skonštatoval. Koľko financií sa do zdravotníctva naozaj dostane, je podľa neho veľmi ťažko odhadnúť.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v marci informoval, že do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa zvyšuje základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného.



Šéf štátnej VšZP Richard Strapko pre TASR ozrejmil, že finančné prostriedky vo výške 120 miliónov eur, ktoré majú od štátu prísť, slúžia ako účtovná operácia. VšZP nimi kryje výsledky z minulého roku a slúžia na posilnenie vlastného imania. Podľa predbežných výsledkov hospodárenia, o ktorých koncom februára informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, skončila štátna poisťovňa vlani v strate 87,2 milióna eur.