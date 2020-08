Hollandová odpremiérovala v Bratislave životopisnú drámu Šarlatán

Bratislava 20. augusta (TASR) – Jeho liečiteľské schopnosti využívali nacisti aj komunisti. Denne diagnostikoval 150 až 200 ľudí, chodili za ním aj významné osobnosti. Životopisnú drámu Šarlatán inšpirovanú skutočnými osudmi českého liečiteľ a znalca bylín Jana Mikoláška odpremiérovala v stredu (19. 8.) v Bratislave poľská režisérka Agnieszka Hollandová (Cez kosti mŕtvych, Hoříci keř, Jánošík – Pravdivá história).



Česko-írsko-poľsko-slovenský koprodukčný film Šarlatán, ktorého prípravné práce trvali šesť rokov, nakrútila podľa scenára Marka Epsteina.



„Zdalo sa mi, že je tam veľa tajomstva, že to nebude prosté nakrúcanie, kde sa vie, kto je dobrý a kto zlý, ako sa dej presne bude odohrávať, a tak budeme musieť všetci hľadať. Našla som tam veľa tém, ktoré ma zaujímali oddávna," povedala pre TASR Hollandová, ktorá už v minulosti natočila film o liečiteľovi Júlia sa vracia domov.



Epsteinov scenár ju zaujal aj tým, že rozpráva príbeh človeka v strednej Európe z prvej polovice 20. storočia, manipulovaného históriou, politikou a režimami.



„Mal na výber väzenie a smrť alebo konformizmus. Mikolášek mal dilemu ešte silnejšiu, lebo si mal vybrať, či bude liečiť. A to bol hlavný zmysel jeho života, bez toho sa cítil prázdny a zbytočný," uviedla k snímke, ktorú mali vidieť diváci na Slovensku už v marci, po svetovej premiére na festivale v Berlíne. Celosvetová pandémia však plány narušila a nový termín distribučnej premiéry stanovili na 20. augusta.



Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s nevšedným a nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať a pomocou byliniek liečiť choroby, s ktorými si ani doktori nevedia rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú však vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo je jeho vnútornou spásou a ochranou pred sebou samým. V hlavnej úlohe muža, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí obracali s prosbou o pomoc státisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, sa predstaví Ivan Trojan.



„Je to veľmi univerzálny herec, ale zároveň má v sebe veľkú introvertnosť, ktorú tá postava potrebovala, pretože divák by dokonca filmu nemal vedieť, čo urobí, čo cíti a čoho je schopný. Zdalo sa mi, že nikto iný by to tak dobre nezahral," vyhlásila režisérka Šarlatána, ktorý odráža odveký boj dobra a zla, lásky a nenávisti, viery a zrady. To všetko v jednom človeku na pozadí dobových udalostí.



Úlohu Mikoláška v mladom veku zverila Hollandová synovi Ivana Trojana – Josefovi. „To bol darček od Boha. Môj mentor a priateľ Andrzej Wajda hovorieval, že dobrého režiséra poznáte podľa toho, či má šťastie na počasie. Ja si myslím, že som veľmi dobrá režisérka, mám šťastie na kasting, môj hlavný herec, ktorého potrebujem vo veku 20 rokov, má 18-ročného syna, ktorý sa mu tak podobá, a je talentovaný," komentovala 71-ročná filmárka vydarené obsadenie.



Mikoláškovho asistenta, ale zároveň tiež životného partnera, si zahral slovenský herec Juraj Loj. „Uchvátila ma Jurajova duša, ten úsmev a tiež to, ako sa na vás pozerá, skutočne má v sebe pozornosť a nehu," uzavrela. V ďalších úlohách sa divákom predstavia Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Jiří Černý, Miroslav Hanuš, Václav Kopta, Jan Budař a iní.