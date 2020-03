Autorom prvého slovenského prekladu eposu Stratený raj je Andričík

Košice 3. marca (TASR) – Historicky prvé slovenské vydanie eposu Stratený raj v preklade Mariána Andričíka dnes slávnostne predstavili v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan filozofickej fakulty univerzity na ňom pracoval tri roky. Ako povedal, preložiť plánuje aj ďalšie texty anglického barokového básnika Johna Miltona.



„Mal som pocit, že slovenská literatúra by mala mať takýto preklad. Dlhé roky mi trvalo, kým som v sebe našiel vôbec odvahu pustiť sa do tohto textu, pretože je nielen rozsiahly, ale je aj jazykovo ťažký, keďže ide o barokovú angličtinu,“ povedal s tým, že z prekladateľského hľadiska bolo pre neho najťažšie dodržať blankvers – päťstopový nerýmovaný jambický verš, ktorým je biblický epos písaný.



„Slovenčina je typologicky iný jazyk ako angličtina. Má trošku nevýhodu v tom, že je významovo o čosi menej hustá, čiže do veršového rozmeru sa vmestí menej,“ dodal.



Vyše 600-stranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka. Dielo má dokopy 10.565 veršov rozdelených do 12 kníh. Súčasťou vydania je okrem samotného eposu aj rozsiahly aparát poznámok a vysvetliviek, doslov a kalendárium života a diela Johna Miltona. „Samotný text v sebe obsahuje množstvo rôznych narážok, alúzií a citátov na texty, ktoré dnes nemusia byť veľmi známe širokej verejnosti. Preto som sa pustil aj do tohto rozsiahleho aparátu. Mal som pocit, že kniha by bez týchto textov nebola úplná,“ vysvetlil Andričík s tým, že čitateľ má tak potrebné informácie v jednom celku. Skúsenosti nadobudnuté počas prekladania eposu plánuje využiť aj vo svojej vedecko-výskumnej činnosti, výstupom by mali byť štúdie o preklade.



Andričík pripomenul, že nezostane len pri Stratenom raji a do slovenčiny začal prekladať aj jeho pokračovanie - Paradise Regained a Samson Agonistes.



Biblický epos Stratený raj, v origináli Paradise Lost, je považovaný za jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Knižne bol prvýkrát vydaný v roku 1667 v Londýne. Dielo bolo v rokoch 1732 až 1900 na zozname kníh, ktoré katolícka cirkev zakázala čítať. Do češtiny bolo preložené dvakrát, a to v rokoch 1811 a 1911. Preklad Andričíka je vôbec prvým slovenským prekladom od vzniku tohto diela.