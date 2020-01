Cenu Ľudovíta Fullu získala Daniela Krajčová

Bratislava 29. januára (TASR) – Fond výtvarných umení, Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY (International Board on Books for Young People) a medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana udelili v stredu v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave národné ceny za literárnu a ilustračnú tvorbu pre deti a mládež.



Cenu Ľudovíta Fullu 2020 získala Daniela Krajčová "za originálny štýl ilustračného prejavu, ktorým rozvíja fantáziu detského čitateľa". Cena Trojruža 2020 patrí Erikovi Jakubovi Grochovi "za sprítomňovanie hlbokých ľudských hodnôt v nových súvislostiach pre detského adresáta".



"Obaja sú zaujímaví autorsky práve tým, že pozývajú dieťa do objavovania svojho vlastného vnútorného sveta. V ilustráciách pani Krajčovej sa veľmi často objavuje zvnútornenie, to ako si dieťa vypĺňa svoj priestor vizuálne," uviedla Timotea Vráblová, prezidentka Slovenskej sekcie IBBY.



Laureát Ceny Trojruža E. J. Groch je podľa nej známy tým, že v slovenskom literárnom kontexte rozvíja filozofickú rozprávku. "U detí je veľmi obľúbená knižka Tuláčik a Klára, je to o psíkovi a jeho priateľstve s malou Klárou. Tie postavičky pôsobia veľmi autenticky, živo detsky, na druhej strane v nich dieťa zažíva práve to, čo v dnešnej dobe potrebujeme veľmi všetci prežívať, a to je bytostný vzťah," konštatovala Vráblová.



"Je to pre mňa veľká česť, pretože ja som sa vlastne detskej literatúre nikdy nevenoval, len som si tak pre radosť sem-tam dačo napísal. Môj svet je poézia, čiže niečo pre dospelých, takže ma veľmi teší, že pri mojej skromnej produkcii sa mi dostalo takého ocenenia," komentoval Erik Jakub Groch.



Rodáka z Košíc, ktorý má na svojom konte aj rozhlasovú tvorbu a vydavateľskú činnosť, venuje sa tiež knižnej grafike, priviedlo k tvorbe pre deti v 80. rokoch inšpiratívne stretnutie na tajnom ekumenickom tábore na Šumave.



"Bol tam chlapček Honzík, ktorý mi každé ráno rozprával svoje krásne sny. Keď sme sa rozchádzali, pýtal som sa ho, čo by som mu mohol za tie sny dať, povedal: napíš knihu.



A hneď mi aj nadiktoval, že o dievčatku a psíkovi. Pri týchto dvoch hlavných postavách Tuláčikovi a Kláre aj zostalo," priblížil Groch genézu knihy, ktorú napísal za víkend. Podobný príbeh sa podľa slov autora skrýva za každou jeho knižkou pre detského čitateľa.



Akademická maliarka Daniela Krajčová, absolventka Vysokej školy výtvarných umení, odboru monumentálnej maľby, sa k ilustráciám detských kníh dostala okrajovo.



"Ale moje knižky boli dosť úspešné, tak ma ďalej oslovovali slovenskí spisovatelia. Snažila som sa dostať do ilustrácií to, čo som robila aj vo voľnej tvorbe - hravosť, fantáziu, farebnosť a kombinovanie techník, spájanie maľby s kresbou," povedala pre TASR všestranná umelkyňa zo Žiliny, ktorá sa venuje maľbe, kresbe, ale aj keramickej a drôtenej plastike.



Cena Ľudovíta Fullu je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež.



Cena Trojruža oceňuje významné literárne alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Každoročné udelenie ceny navrhuje porota, ktorú menuje výbor Slovenskej sekcie IBBY. Porota je deväťčlenná a je spoločná pre Cenu Ľudovíta Fullu i cenu Trojruža. Ocenenie za literatúru a ilustrácie sa udeľuje od roku 1965.