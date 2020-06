Demešove Korona čriepky uviedli do života v bratislavskej Umelke

Bratislava 29. júna (TASR) – Korona čriepky je názov knižnej novinky, ktorú v pondelok uviedli do života v bratislavskej Umelke. Ide o prvé literárne dielo politického analytika a bývalého ministra medzinárodných vzťahov SR Pavla Demeša.



„Doteraz som písal analytické alebo historické veci, prvýkrát sú to fejtóny a fotografie, ktoré sa zrodili počas výnimočnej doby koronakrízy, keď sme boli pozatváraní vo svojich domovoch a naruby sa mnohým ľuďom obrátil život," priblížil pre TASR Demeš útlu knihu, ktorá sa rodila neplánovane.



Demeš začal od 2. apríla pridávať na sociálnu sieť kratučké statusy reflektujúce dobu, ktorú znepríjemnil nový koronavírus.



„Ľuďom sa pozdávali, tak som v nich pokračoval," vysvetlil genézu knihy, ktorá zachytáva obdobie do 22. mája, keď sa život postupne uvoľňoval a začala sa smart karanténa. Dokumentuje tiež jazyk toho obdobia, nové pojmy, ako napríklad krízový štáb, pendleri či repatrianti, ktoré každodenne doliehali na Slovákov.



„Je to taký môj pandemický denník, ktorý sa snaží textom a obrazom zachytiť mimoriadne zvláštnu dobu, verím, že už takúto dobu nebudeme mať," poznamenal autor. Na fotografiách zachytil atmosféru vyľudnenej Bratislavy až po obdobie, keď začali ľudia vychádzať na ulice, mohli si dať kávu, ale ako podčiarkuje Demeš, Korona čriepky sú ešte 'doba rúšková'.



Predslov ku knihe, ktorú jej vydavateľ Albert Marenčin označil za jedinečný dokument, napísalo viacero literátov, medzi nimi herec a spisovateľ Milan Lasica, básnik a textár Kamil Peteraj, básnik Ľubomír Feldek. Zhodnotili ju aj univerzitný profesor a neurológ Pavel Traubner či reverend, scenárista a režisér Dušan Tóth, Slovák z Toronta, ktorý Demešove Korona čriepky označil za aktuálne, múdre, vtipné a povzbudzujúce.



„Stali sa nielen sondami do nášho každodenného života, ale nadovšetko zohriali dušu a srdce nádejou, že slniečko prišlo aj k nám. Autor má nielen brilantné pero, ale nadovšetko je seizmografom ducha a času. To, čo potrebuje naše vibrujúce Slovensko."



Čitateľov, ktorí poznajú Demešove odborné texty, novinka zrejme prekvapí. „Mnohí ľudia hovorili, že takéhoto ma nepoznajú, lebo tie texty sú posunom do reality humornej, občas dadaistickej," priznal autor. Krstnými rodičmi Korona čriepkov, ktoré pokrstili dezinfekčným roztokom, sa stali vedec a podnikateľ Robert Mistrík a epidemiologička Zuzana Krištúfková.



