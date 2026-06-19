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Film Perla ovládol Rakúske filmové ceny 2026, získal osem cien
Film Perla mal svetovú premiéru v súťaži Tiger Competition na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Rakúsko-slovenský koprodukčný film Perla sa stal absolútnym víťazom Rakúskych filmových cien, ktoré vo štvrtok (18. 6.) odovzdávali vo Viedni. Film rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej vstúpil do súťaže s 13 nomináciami a odniesol si osem cien vrátane ocenenia za najlepší film roka 2025. TASR o tom za tvorcov filmu informoval Michal Húska.
Pripomenul, že ocenený film Perla sa nakrúcal na území Slovenskej republiky, prevažne v Sliači a jeho okolí. V hlavnej úlohe sa predstavila slovenská herečka Rebeka Poláková, vo vedľajšej hereckej úlohe Noël Czuczor a kľúčovú postavu stvárnila aj Ingrid Timková. Vo filme účinkuje aj niekoľko ďalších slovenských hercov v epizodických úlohách.
„Na výrobe sa podieľalo množstvo slovenských kreatívnych a technických zložiek - od kamery, zvuku a výpravy až po kostýmy, masky, kaskadérov a produkčný tím,“ poznamenáva Húska k filmu, ktorého slovenským koproducentom bol Tomáš Krupa, zúčastnil sa aj na slávnostnom večere v Rakúsku.
„Hlavné mestá Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené len šesťdesiat kilometrov a napriek tomu je spoločných filmových koprodukcií ojedinele, takmer vôbec. A toto je historický moment, vôbec prvýkrát rakúsko-slovenská koprodukcia získala cenu za najlepší film,“ komentoval úspech filmu Perla Krupa. Dodal, že ide o film, ktorý sa vyrovnáva s našou minulosťou na obidvoch stranách. „Množstvo príbehov rozpráva o útekoch z komunistickej totality, ale máloktorý film potom ukazuje, ako ten život za hranicami na Západe mohol vyzerať. Politickí utečenci z Československa to v Rakúsku nemali vôbec jednoduché,“ uzavrel Krupa.
Film Perla mal svetovú premiéru v súťaži Tiger Competition na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam. Do slovenských a českých kín ho uviedla distribučná spoločnosť CinemArt v roku 2025.
Pripomenul, že ocenený film Perla sa nakrúcal na území Slovenskej republiky, prevažne v Sliači a jeho okolí. V hlavnej úlohe sa predstavila slovenská herečka Rebeka Poláková, vo vedľajšej hereckej úlohe Noël Czuczor a kľúčovú postavu stvárnila aj Ingrid Timková. Vo filme účinkuje aj niekoľko ďalších slovenských hercov v epizodických úlohách.
„Na výrobe sa podieľalo množstvo slovenských kreatívnych a technických zložiek - od kamery, zvuku a výpravy až po kostýmy, masky, kaskadérov a produkčný tím,“ poznamenáva Húska k filmu, ktorého slovenským koproducentom bol Tomáš Krupa, zúčastnil sa aj na slávnostnom večere v Rakúsku.
„Hlavné mestá Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené len šesťdesiat kilometrov a napriek tomu je spoločných filmových koprodukcií ojedinele, takmer vôbec. A toto je historický moment, vôbec prvýkrát rakúsko-slovenská koprodukcia získala cenu za najlepší film,“ komentoval úspech filmu Perla Krupa. Dodal, že ide o film, ktorý sa vyrovnáva s našou minulosťou na obidvoch stranách. „Množstvo príbehov rozpráva o útekoch z komunistickej totality, ale máloktorý film potom ukazuje, ako ten život za hranicami na Západe mohol vyzerať. Politickí utečenci z Československa to v Rakúsku nemali vôbec jednoduché,“ uzavrel Krupa.
Film Perla mal svetovú premiéru v súťaži Tiger Competition na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam. Do slovenských a českých kín ho uviedla distribučná spoločnosť CinemArt v roku 2025.