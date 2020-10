Hollého Noční jazdci sú na festivale klasických filmov v Lyone

Bratislava 12. októbra (TASR) - Digitálne reštaurovaná dráma Martina Hollého Noční jazdci (1981) je v programe festivalu Lumiére. Jeden z najväčších medzinárodných festivalov klasického filmu sa koná od 10. do 18. októbra vo francúzskom Lyone. "Film je zaradený, popri iných svetových dielach, do sekcie Poklady a kuriozity," TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Festival Lumiére upozorňuje na významné diela z histórie kinematografie. V jeho programe figurujú reštaurované klasické filmy, retrospektívy a pocty významným filmovým tvorcom, jeho súčasťou sú svetové premiéry reštaurovaných filmov. "To, čo znamená festival v Cannes pre súčasnú kinematografiu, to znamená festival v Lyone pre klasickú kinematografiu," priblížil podujatie, ktoré "je oslavou histórie kinematografie", Marian Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ. "Jeho program pozostáva najmä zo svetoznámych klasických kinematografických diel, ale organizátori venujú pozornosť aj menej známym dielam, ktoré sú však rovnako dôležité pre dejiny kinematografie. Vždy je v prvom rade podstatná hodnota kinematografického diela, ale súčasne aj kvalita ich reštaurovania," uviedol.



Počas vlaňajšieho 10. ročníka festivalu jeho organizátori vytvorili značku Lumiére Classics, ktorá zastrešuje tri programové sekcie venované reštaurovaným filmom - Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Slovenskú kinematografiu v poslednej z nich reprezentujú práve Hollého Noční jazdci. "Zámerom sekcie je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorých záujmom je obnova a uvedenie klasických filmov opäť do života. Uvedenie filmu vo svetovej premiére v programe lyonského festivalu predurčuje zároveň jeho ďalší festivalový život," poznamenala Nôtová.



Dráma Noční jazdci sa odohráva v dedine na slovensko-poľskom pohraničí po rozpade Rakúsko-Uhorska a na pozadí vzniku Československej republiky. Hlavnými hrdinami sú dvaja nekompromisní muži. Pašerák koní, ktorý má za sebou obyvateľov chudobnej dediny, a strážmajster, ktorý háji zákon. Konflikt medzi dvoma podobnými hrdinami v opačnom postavení tvorí hlavnú dramatickú líniu filmu. Výrazné charaktery vo filme stvárnili Michal Dočolomanský a Radoslav Brzobohatý.



Noční jazdci sú už štvrtým filmom, ktorý zastupuje slovenskú kinematografiu na lyonskom festivale. Vlani festival premietol Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, predtým film Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a prvým reprezentantom Slovenska na podujatí bola Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. "Organizátori festivalu od roku 2017 zaradili do programu každý rok slovenský film digitálne reštaurovaný SFÚ," podčiarkol Hausner, ktorý zároveň dohliada aj na digitalizáciu a reštaurovanie klasických filmových diel. "Pre nás je to ďalšie potvrdenie zmysluplnosti digitalizačného pracoviska v SFÚ, vybudovaného v roku 2014, ktoré je kľúčové pre prezentáciu a sprístupňovanie slovenského filmového dedičstva," dodal.



Digitálne reštaurovaných Nočných jazdcov uvádzajú v Lyone na dvoch projekciách, popri dielach Michaila Kalatozova, René Clémenta, Clauda Chabrola či Davida Cronenberga. SFÚ pri príležitosti jeho svetovej premiéry vydal aj novy plagát filmu.