Kunsthalle Bratislava vlani zrealizovala 13 výstav

Bratislava 27. marca (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB), ktorá sa od apríla oficiálne zlučuje so Slovenskou národnou galériou, odprezentovala v stredu verejný odpočet činností organizácie za rok 2023. Hospodárila s rozpočtom približne 519.000 eur, priblížila poverená riaditeľka KHB Denisa Zlatá, pôvodne vedúca ekonomického úseku.



"S naozaj malým tímom a nízkym rozpočtom sme dokázali veľmi dobre pracovať. Kunsthalle mala pevnú identitu, o ktorú vlastne teraz prichádza," konštatovala kurátorka KHB Lýdia Pribišová s tým, že vlani zrealizovali 13 výstav. "Pôvodne sme mali podľa nášho kontraktu spraviť deväť výstav, my sme ich spravili 13. Zaoberali sme sa rôznymi témami ako duševné zdravie, queer témy, feminizmus a práca," doplnila.







Podľa Pribišovej stráca Bratislava výrazný výstavný priestor. "Teraz zostane prázdny na nejaký čas, alebo teda nevieme, čo sa tu presne bude diať. A je to veľká škoda. Je to jediná inštitúcia zriaďovaná štátom a ministerstvom kultúry, ktorá je zameraná na súčasné umenie, a týmto veľké spektrum umelcov príde o svoju možnosť prezentácie," poznamenala kurátorka s tým, že KHB minulý rok hostila viacerých zahraničných autorov. Boli medzi nimi napríklad Uriel Orlow, Paul Maheke či Egle Oddo, umelkyňa venujúca sa ekologickým a environmentálnym témam.



Ministerstvo kultúry SR v januári informovalo, že činnosť Kunsthalle Bratislava bude zastrešovať Slovenská národná galéria. Zdôvodnilo to tým, že organizácia nevyužila svoju historickú šancu z hľadiska programovej náplne, očakávaní verejnosti a efektivity hospodárenia.