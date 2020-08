Na ocenenie za architektúru CE ZA AR 2020 nominovali 21 diel

Na snímke nominácie súťaže Cien za architektúru (CE ZA AR) 2020 počas tlačovej konferencie k nomináciam súťaže 3. augusta 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. augusta (TASR) – Do 19. ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR 2020 sa prihlásilo 110 diel. Z nich medzinárodná porota vybrala 30, po obhliadkach nominovala 21 diel, ktoré zabojujú o cenu v šiestich kategóriách. Mená laureátov ceny zverejnia počas galavečera 7. októbra.," uviedla v pondelok na tlačovej konferencii Oľga Miháliková, manažérka ocenenia. Medzinárodná porota si vybrala na obhliadky 30 diel, ktoré boli roztrúsené po celom Slovensku. "," dodala s tým, že vyhlasovateľa ocenenia, ktorým je Slovenská komora architektov (SKA), rovnako teší vysoký počet nominácií: "."Aj podľa architekta a predsedu poroty Petra Moravčíka ide o mimoriadny dobrý ročník súťaže: "."V kategórii rodinné domy sú nominované štyri objekty - Dom Hexagon v Bratislave architektov Lukáša Kordíka, Štefana Polakoviča a krajinného architekta Andreja Morávka, Dom pre brata v Prešove (autori Pavol Šilla, Silvia Šillová), Vila Knöpfler v Bratislave (Michal Vršanský, Martin Skoček) a Letný dom/Vajnory (architekti Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík).Do kategórie bytové domy postúpili polyfunkčný dom Konventná ulica v Bratislave (autori Martin Kusý II., Pavol Paňák, Martin Kusý III.), bytový komplex Drotárska v Bratislave (Michaela Hantabalová, Juraj Hantabal), ďalej je to BDR - Bytový dom Račianska v Bratislave (autori Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Matej Honč, Barbara Borščová-Šranková).V kategórii Fenomény architektúry nominovali objekt Lesná sauna v Spišskom Hrhove (autorky Danica Pišteková, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková), Prístavbu k chalupe v Čachticiach od architekta Pavla Paňáka a tretiu nomináciu získala rekonštrukcia Múzea Slovenských národných rád v Myjave (autori Martin Kusý II., Pavol Paňák, Mária Michalič-Kusá, Jana Paňáková, Viera Bolebruchová, Denisa Kubinová, Július Vass).V kategórii interiér sa o cenu uchádza päť diel. Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci od architekta Matúša Bišťana, ďalej sú to byty v Bratislave - Mezonetový loft Mlynica (autori Juraj Hubinský, Peter Kuklica, Martin Smerek), byt v Panorama City (architekt Martin Skoček), rekonštrukcia podkrovného bytu na Godrovej ulici (autori Ilja Skoček, Danica Ščepková) a byt AK (Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Barbara Rek).Laureát kategórie exteriér bude z troch diel. Sú nimi Korzo Zálesie v obci Zálesie (autori Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec), turistická útulňa - Červená studňa v Banskej Štiavnici (architekti Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Eva Šestina) a Archeopark v Kopčanoch (autori Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Derevenec, Vladimír Vodný).Aj občianske a priemyselné budovy majú tri nominácie: Lodenica Karloveské rameno v Bratislave (autori Martin Hormann, Richard Kastel, Peter Kopecký), #monument majer/Banská Bystrica (autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš) a Smaltovňa v Lučenci (architekti Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Samuel Kadák, Barbara Rek, Ľuboš Dobóczi, Filip Hečko).