Projekt Linky detskej istoty ponúkne aj potrebný digitálny detox
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Vzbudiť v deťoch a mládeži záujem o čítanie je cieľom projektu „Čítajme si...“, ktorý je dlhoročnou iniciatívou Linky detskej istoty (LDI). Čitateľský maratón má deťom prostredníctvom papierovej knihy ponúknuť aj potrebný digitálny detox a priestor pre ich zdravý osobnostný rozvoj. V poradí 17. ročník projektu prebehne v týždni od 23. do 27. marca po celom Slovensku.
Detský a mládežnícky čitateľský maratón sa koná v školách a knižniciach, školských a voľnočasových kluboch, zapájajú sa aj nemocnice a ďalšie inštitúcie. „V nadväznosti na naše dlhoročné skúsenosti vnímame tento projekt ako kľúčový prvok prevencie rizikového správania a duševných ťažkostí u detí a zároveň ako ostrov pozitívnej aktivity v náročnej dobe,“ uvádza LDI k 17. ročníku projektu, do ktorého sa prihlásilo viac ako 195.000 čitateľov z viac ako 1200 škôl a ďalšie pribúdajú. „Tento rok sme teda prekonali minuloročný rekord v pošte čitateľov,“ dodávajú organizátori.
Pripomínajú, že vlani s projektom čítalo vyše 180.000 žiakov vo viac ako 1000 mestách a obciach po celom Slovensku a čítalo sa v 23 rôznych jazykoch. „Tento mimoriadne silný inkluzívny rozmer podujatia potvrdzuje, že projekt vytvára bezpečný priestor pre všetky deti žijúce na Slovensku bez rozdielu,“ poznamenávajú iniciátori podujatia „Čítajme si...“, ktoré na školách a v knižniciach sprevádza besedy napríklad spisovateľov, ilustrátorov či významných osobností.
Podujatie zároveň slúži ako komunikačný most k pomoci, žiaci dostanú knižné záložky, nálepky a ďalší materiál s informáciami o dostupnosti bezplatnej pomoci na LDI - Linka pomoci pre deti a mládež na telefónnom čísle 116 111 aj online poradniach na www.ldi.sk.
„Naši odborníci denne pomáhajú deťom a mladým ľuďom, ktorí prechádzajú náročnými životnými skúškami, akými sú napríklad šikana, kyberšikana, porovnávanie sa na sociálnych sieťach, tlak na výkon, pocity úzkosti, depresie, závislosti, sebapoškodzovanie či iné hlboké duševné krízy. Tento čitateľský maratón vnímame ako dôležitý nástroj prevencie, ktorý chráni duševné zdravie detí a zároveň slúži ako komunikačný most k pomoci,“ hovorí Táňa Ivanič Rybanská, riaditeľka LDI.
Podujatie symbolicky odštartujú v pondelok 23. marca o 10.00 h v bratislavskom kníhkupectve v obchodnom centre na ľavom brehu Dunaja, kde sa na spoločnom hlasnom čítaní v rôznych jazykoch stretnú školáci z Bratislavy a Pezinka. V programe figuruje aj literárna beseda s autorkou kníh pre deti a mládež Petrou Arslan Šinkovou.
