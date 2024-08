VIDEO:SĽUK chystá premiéru inkluzívneho hudobno-tanečného predstavenia

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Nadáciu ADELI spojil projekt, ktorý "búra bariéry a spája ľudí prostredníctvom tanečného umenia". Jeho výsledkom bude inkluzívne hudobno-tanečné predstavenie "Tancuj, tancuj, neseď v kúte", ktoré uvedú v premiére 29. októbra v piešťanskom Dome umenia. Na projekte spolupracujú profesionálni tanečníci a ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením.



Projekt na podporu začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením zahŕňa desať talentovaných účastníkov vo veku od štyroch do 41 rokov. Priblížili autori projektu na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vďaka odhodlaniu účastníkov a podpore odborníkov zo SĽUK-u má vzniknúť dielo, ktoré bude odrážať spojenie folklóru a túžby prekonať vlastné limity.







Spoločné hudobno-tanečné predstavenie má poukázať na to, že tanec môže spojiť ľudí bez ohľadu na ich zdravotný stav či predispozície. Generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar povedal, že pre súbor je to veľká výzva, čo neznamená, že s podobnými projektami nemá skúsenosť. "Ale v takomto rozsahu je to prvýkrát."



Projekt sa podľa umeleckého vedúceho SĽUK-u Stanislava Marišlera nachádza v prípravnej fáze. Obe strany sa dohodli, ako bude predstavenie vyzerať, "sľukári" sa pokúsia implementovať do svojich choreografií klientov - "netanečníkov". "Poskytneme im zážitok, aký bežný človek okrem umelca na javisku nezažije, takže si budú môcť vyskúšať, aké to je stáť na javisku a prijímať potlesk divákov. Na druhej strane vieme ukázať, že žijú medzi nami, aby sa neocitali na okraji spoločnosti, rozpovieme ich príbehy," ozrejmil Marišler.



Inkluzívne predstavenie zachytí dokumentarista Jaroslav Vojtek. Ten bude nakrúcať film venovaný projektu počas celého procesu skúšok, fotenia vizuálu a samotnej premiéry predstavenia. Film má ponúknuť divákom nielen pohľad do zákulisia tvorby predstavenia, ale aj inšpiratívne príbehy jednotlivcov, ktorí napriek svojim zdravotným obmedzeniam našli silu a radosť v tanci.



Premiéra inkluzívneho hudobno-tanečného predstavenia "Tancuj, tancuj, neseď v kúte" na podporu začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením sa uskutoční 29. októbra v Dome umenia Piešťany.