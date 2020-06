SND sa lúči so 100. sezónou open air programom Divadlo pred divadlom

Bratislava 30. júna (TASR) – Slovenské národné divadlo sa dnes lúči so svojou jubilejnou 100. sezónou open air programom Divadlo pred divadlom. Slávnostné ukončenie sezóny otvorili pár minút po 19:00 slávnostné fanfáry z triumfálneho pochodu z opery Giuseppe Verdiho Aida. Na námestí pred novou budovou SND sa do neskorých večerných hodín predstavia umelci operného sveta, baletu a činohry.



Vyskúšať nový projekt Divadlo pred divadlom sa predstavitelia SND rozhodli ešte počas koronakrízy, keď nevedeli, či sa vôbec brány divadla do konca sezóny otvoria.



„Postavili sme malé javisko pred novostavbou a rozhodli sme sa urobiť promenádny koncert pre našich priaznivcov, okoloidúcich aj náhodných návštevníkov," povedal pre TASR riaditeľ činohry a poverený generálny riaditeľ SND Peter Kováč k programu pod holým nebom zloženom z dvoch častí.



„V prvej ide hlavne o koncert vážnej hudby, ktorý pripravujú naši kolegovia z opery, ale sú to samé veľmi krásne a známe populárne melódie, je tam veľa Mozarta, Verdiho, Pucciniho, Dvořáka, Bizeta v podaní našich vynikajúcich spevákov a Balet SND spolupracuje s niekoľkých super číslami," priblížil úvodnú časť podujatia, ktorá sa tešila diváckemu záujmu.



Milovníci umenia si pred novou budovou SND mohli vypočuť pestrú zmes árií z opier dobre známych už od prvých tónov. Do programu sa dostali árie z Mozartovej Figarovej svadby i Dona Giovanniho, Verdiho Rigoletta, Gounodovej opery Romeo a Júlia, nechýba ária Dalily z opery Saint-Saënsa Samson a Dalila aj ária Rusalky z rovnomennej Dvořákovej opery a ďalšie v podaní sólistov našej prvej opernej scény.



„Po veľkej pauze spôsobenej novým koronavírusom a pandémii, ktorá nás všetkých ochromila, je to jednoznačný signál do verejného života, že divadlo chce prinášať umenie našim poslucháčom, divákom," uviedol pre TASR Miroslav Dvorský.



„Je to aj signál, aby si spoločnosť uvedomila, že kultúru potrebujeme. Kultúra nie je len nejaká zábava, je to duchovný pokrm pre nás všetkých, mnohokrát ho vnímame podvedome cez televíziu, rozhlas, cez nosiče, ale keby sme ju nemali, zistili by sme, že nám niečo chýba," dodal tenor, ktorý si pre publikum pripravil skvosty talianskej piesňovej tvorby.



V programe figuruje aj Čajkovského Sentimentálny valčík v podaní sólistov Baletu SND Tatuma Shoptaugha a Mergima Veselaja v choreografii Igora Holováča. O umelecké slovo sa postaral člen Činohry SND Martin Šalacha, ktorý sa stal moderátorom celého večera.



Po 21:00 má Divadlo pred divadlom pokračovať v úplne inom štýle. „Náš herec Dano Fischer so svojou kapelou Orchester Jeana Valjeana zahrajú na pobavenie trošku mladšieho publika a v programe sa predstaví aj Dominika Kavaschová s Andreou Bučko, ktoré uvedú skvelé piesne z inscenácie Morena," dodal Kováč k slávnostnej rozlúčke s jubilejnou sezónou, ktorá sa podľa organizátorov môže predĺžiť do neskorých večerných hodín.