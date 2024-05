Slovenské národné múzeum zaznamenalo vlani vyše milióna návštevníkov

Bratislava 2. mája (TASR) - Múzeá Slovenského národného múzea (SNM) v roku 2023 privítali 1.033.899 návštevníkov. V uplynulom roku prišlo do 18 špecializovaných múzeí národnej zbierkotvornej a pamäťovej inštitúcie o takmer 20 percent viac návštevníkov než v roku 2022. Ešte výraznejší nárast zaznamenala v príjmoch zo vstupného, ktoré dosiahli sumu 4.566.215 eur. Informoval o tom generálny riaditeľ SNM Branislav Panis na štvrtkovom verejnom odpočte hospodárenia a hodnotenia činnosti za rok 2023. Celkovo SNM hospodárilo v uplynulom roku s kladným výsledkom 153.781 eur.



"Viac ako milión ľudí v našich múzeách a nárast v príjmoch zo vstupného o viac ako 30 percent v porovnaní s minulým rokom, to je nielen radosť, ale aj veľký záväzok do ďalších rokov," hodnotí Panis činnosti SNM, ktoré si v roku 2023 pripomenulo 130 rokov od svojho vzniku. Inštitúcii sa vlani podarilo dokončiť obnovu a otvoriť Múzeum Martina Benku. Panis tiež pripomenul návrat portrétu grófa Pálffyho do Bojníc, výstavu Príbeh holičskej manufaktúry v SNM - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade či akvizíciu 15 obrazov Martina Benku s motívmi z Jadranu, ktoré zakúpilo SNM - Múzeá v Martine.







V roku 2023 SNM spravovalo 4.214.718 zbierkových predmetov a získalo 13.744 nových akvizícií. Múzejníci odborne ošetrili 6806 zbierkových predmetov. Múzeum realizovalo 136 výstav, 63 expozícií a 2706 kultúrno-vzdelávacích podujatí. Jeho pracovníci sa venovali 162 vedecko-výskumným úlohám, SNM vydalo 31 edičných titulov. Medzi výnimočné patrí napríklad publikácia Človek v čase a priestore. Pár slov o Homo sapiens sapiens, ktorá sprevádza oceňovanú expozíciu antropológie.



Panis pripomenul viacero zaujímavých podujatí, ale aj koncertov, piknikov či trhov, ktoré sa vlani konali v priestoroch múzeí SNM. Bola medzi nimi aj organizácia medzinárodnej odbornej múzejnej konferencie, v rámci ktorej predstavili laureátov 9. ročníka Živa Award 2023.







Múzeum pokračovalo v hlavných stavebných projektoch - obnovy Spišského hradu, hradu Krásna Hôrka, kaštieľa a hradu Modrý Kameň a kaštieľa v Dolnej Krupej, pripravovalo tiež ďalšie obnovy, opravy a výstavby. Počas roka má SNM ambíciu postupne pripraviť aj ďalšie obnovy niektorých svojich budov v rámci Programu Slovensko, a to najmä hradu a kaštieľa Modrý Kameň, kaštieľa v Dolnej Krupej, ako aj Bojnického zámku, areálu kaštieľa Betliar, múzeí v Tisovci i na Myjave. V rámci európskeho programu Interreg SNM podalo projekt na obnovu areálu Múzea slovenskej dediny v Martine spolu s poľskými partnermi. V súčasnosti SNM podľa jeho šéfa pripravuje aj podklady na obnovu sídelnej budovy v Bratislave.



Podrobné informácie nájdu záujemcovia v Správe o činnosti a hospodárení SNM z rok 2023, zverejnenej na webstránke múzea.