Súťaž Dráma 2024 pozná mená finalistov

Bratislava 7. mája (TASR) - Divadelný ústav zverejnil mená finalistov 25. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku Dráma 2024. Do dramatickej súťaže bolo prijatých 47 súťažných textov, z toho 24 v českom a 23 v slovenskom jazyku.



Z prihlásených diel vybrala porota a poslala do finále súťaže tri texty - Ďakujem, dobre z pera Lenky Čepkovej, prácu s názvom Kassandra od Michala Beleja a dramatický text Oyvind, chalupníkov syn od Jána Mičucha.



„Ocenené dramatické texty vyjdú v elektronickom zborníku, vďaka ktorému budú diela prístupné aj divadelným tvorcom a širokej verejnosti. Víťaz či víťazka získa finančnú prémiu 1000 eur. Kto to bude, sa dozvieme v sobotu 17. mája počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama v Štúdiu 12,“ priblížila koordinátorka súťaže Anna Šoltýsová.



Verejnosť pozýva na podujatie Trojboj, ktoré sa uskutoční v rovnaký deň počas festivalu a vstup naň bude voľný. „V Modrom salóne Slovenského národného divadla uvedieme v sobotu 17. mája o 15.00 h úryvky ocenených textov. Profesionálny divadelný tím pod vedením režiséra Jakuba Matejčíka ich na javisko prenesie vo forme inscenovaného čítania za osobnej účasti ocenených, ako aj poroty,“ dodáva k podujatiu, po ktorom bude nasledovať diskusia.