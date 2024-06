Telesá Slovenskej filharmónie vystúpia na inaugurácii prezidenta

Bratislava 14. júna (TASR) - Orchester Slovenská filharmónia (SF) a Slovenský filharmonický zbor so šéfdirigentom Danielom Raiskinom vystúpia v sobotu 15. júna na inaugurácii prezidenta SR v priestoroch bratislavskej Reduty. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodala, že v sobotu popoludní odcestujú členovia Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra Jana Rozehnala a Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom do Rajca. "V rímskokatolíckom Kostole sv. Ladislava sa so sólistami pod taktovkou Františka Macka predstavia na festivale Pro musica nostra Thursoviensi," spresňuje Tolstova ku koncertu, ktorý sa začne o 18.30 h.