V Národnej Banke Slovenska otvorili prvú výstavu študentov VŠVU

Bratislava 23. júna (TASR) - Výstavu Fragment a gesto otvorili v utorok v priestoroch Národnej banky Slovenska (NBS). Predstavuje práce študentov katedry maliarstva Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). "Dnes začíname písať nový príbeh, ktorého protagonistami sú, aj budú, mladí slovenskí umelci," povedal v príhovore guvernér NBS Peter Kažimír. "Podpora inovatívneho talentu, často aj provokatívneho prístupu k práci, je niečo, čo našu inštitúciu môže pohnúť ďalej," konštatoval s tým, že rozhodnutie priniesť "nový vietor" do budovy centrálnej banky, v podobe moderného slovenského umenie, obohatí aj samotných tvorcov.



"Ak chceme osloviť širšie publikum, Slovensko nemá v rukách nič lepšie ako umenie. My, Slováci, nezanecháme hlbšiu a krajšiu stopu ako cez našich umelcov, lebo umenie zanecháva emóciu, robí nás zapamätateľnými, dokonca lepšími," uviedol na vernisáži minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Dodal, že jeho ambíciou je priniesť slovenské umenie viac do sveta.



Výtvarné diela a ich autorov predstavila rektorka VŠVU Bohunka Koklesová. Za názvom výstavy sa podľa nej skrývajú aj charakteristiky dnešnej doby. "Téma Fragmentu a gesta je čím ďalej aktuálna v tvorbe súčasných umelcov, súvisí to s takzvanou fragmentarizáciou sveta, ktorá je značne globalizovaná," vysvetlila s tým, že v rýchlo meniacom sa svete sa do popredia dostáva reakcia na gesto, fragment alebo znak. "Je to fragment sveta, ktorý je definovaný aj na základe všeobecných, globálnych procesov, práve výtvarníci sú tu od toho, aby na to reagovali. Je to rezignácia na rozsiahle príbehy, metafory, alegórie, tradičné žánre. Skôr sa do popredia dostáva emocionalita postavená na znaku, geste, fragmente," priblížila jeden z momentov, ktorý sa premieta do výtvarného umenia.



"Poznanie a skúsenosť súčasných umelcov cez digitálne technológie spôsobujú to, že výtvarné umenie prijíma aj v rukodielnom spracovaní kódy digitálneho sveta - znaky, gestá alebo fragmenty," objasnila Koklesová "postmediálnu situáciu". "Digitálny svet je vyvažovaný emóciami a v mnohých umeleckých dielach, ktoré tu máme možnosť vidieť, sa nachádzajú prvky emocionalít - prázdnota, osamelosť alebo, naopak, fragmenty suburbánnej kultúry, reflexie predchádzajúcich tendencií abstraktného umenia," dodala k výstave, na ktorej svoje maľby prezentujú Šimon Kučera, Matej Maturkanič, Stanislav Macko a Nikola Šušovicová,



Výstava potrvá do 31. augusta.