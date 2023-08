Zverejnia výzvu na podanie prihlášok na šéfa Audiovizuálneho fondu

Bratislava 15. augusta (TASR) - Výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa Audiovizuálneho fondu (AvF) zverejnia počas tohto týždňa. Pre TASR to uviedol predseda Rady AvF Vincent Štofaník. Prihlášky treba doručiť do 29. septembra. Vypočutie kandidátov a voľbu riaditeľa fondu predpokladá Štofaník začiatkom októbra.



Rada AvF začiatkom augusta odvolala riaditeľa fondu Petra Badača. Dôvodom boli zistenia dozornej komisie fondu konštatujúce zo strany riaditeľa porušenia zákona o fonde, s ktorými sa väčšina členov rady stotožnila. Badač so závermi nesúhlasí, argumenty považuje za nedostatočné a konanie za účelové. Členovia rady zároveň zvolili Štofaníka za nového predsedu rady.



Štofaník sa chce zamerať na dôkladnú analýzu finančných prostriedkov na dotačnom účte fondu, postupné podpisovanie uzavretých zmlúv a komunikáciu s podporenými žiadateľmi. "Nekorektné údaje o hospodárení fondu v prvom polroku 2023, ktoré dal tesne pred svojím odvolaním zverejniť riaditeľ na webovom sídle fondu, viedli k panike v producentskom prostredí," skonštatoval pre TASR s tým, že po zvolení podnikol potrebné kroky.



Situácia podľa neho nie je krízová. "Rada Audiovizuálneho fondu po ukončení analýzy finančnej situácie fondu na konci tohto týždňa oznámi dátum a miesto stretnutia s profesionálnymi združeniami a všetkými ostatnými záujemcami z audiovizuálneho prostredia," doplnil Štofaník.