Činohru SND povedie Kičiňová, šéfom dekoračných dielní je Klaudíny

Bratislava 4. septembra (TASR) – Činohru Slovenského národného divadla od septembra vedie Miriam Kičiňová. Vedením činohry ju poveril Generálny riaditeľ SND Peter Kováč. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Novým riaditeľom Umelecko-dekoračných dielní SND sa od septembra stal Peter Klaudíny. Bývalý riaditeľ dielní Eduard Bohunický odišiel zo SND na vlastnú žiadosť.



Kičiňová bude viesť Činohru SND do 31. decembra alebo do menovania nového riaditeľa činohry budúcim generálnym riaditeľom. „Počas uplynulej sezóny zastával túto funkciu Peter Kováč, ktorý je od 1. januára 2020 generálnym riaditeľom SND," priblížila Pažítková.



Kičiňová vyštudovala divadelnú dramaturgiu a teóriu a kritiku divadelného umenia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Pedagogicky pôsobila na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu v Košiciach. Je externou pedagogičkou na VŠMU na Katedre scénografie a kostýmového výtvarníctva. V rokoch 2015 – 2019 bola externou dramaturgičkou Štátneho divadla Košice. Spolupracovala aj s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, s Divadlom Jána Palárika v Trnave.



Ako ďalej priblížila Pažítková, do Činohry SND nastúpila Kičiňová v roku 2010 ako lektorka dramaturgie, neskôr dramaturgička. Dramaturgicky pripravila mnoho titulov, napríklad inscenácie Coriolanus, Rivers of Babylon, Natalka, Leni, Elity, Fyzici, Dnes večer nehráme.



Klaudíny pochádza z Martina. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave ukončil v roku 2005 v odbore priemyselný dizajn. Počas štúdia absolvoval stáže na Akademii Sztuk Pieknych v Krakove a Akadémii výtvarných umení v Prahe. Ako dizajnér aktívne spolupracoval s mnohými divadlami, múzeami, renomovanými reklamnými agentúrami na Slovensku, v Čechách a v Nemecku.