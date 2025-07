Grand Prix Slovak Press Photo 2025 získal Baršváry s fotkou pápeža

Bratislava 1. júla (TASR) - Grand Prix Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry. Uspel s fotografiou pápeža Leva XIV. zo série Zo dňa na deň stredobodom. Meno víťaza hlavnej ceny 14. ročníka súťaže novinárskej fotografie oznámila medzinárodná porota v utorok v Bratislave. Cenu udelili „podľa aktuálnosti a závažnosti udalosti, ktorú fotografia zachytáva“.



„Je to fotka, ktorá je veľmi dôležitá pre celý svet, nielen pre región Slovenska. Myslím si, že nový pápež je symbolom niečoho nového a vierou, že bude svet spájať, pretože tých kresťanov je naozaj na svete veľa. Na jeho inaugurácii boli vlastne všetky cirkvi, verím, že to je aj o zmiereniach, a to je podľa mňa aj pre bežného človeka veľký symbol,“ priblížila pre TASR riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.







Baršváry ozrejmil, že do Vatikánu prišiel deň pred konkláve. Fotka vznikla až po tom, ako bol zvolený nový pápež. „Bol som tam už asi týždeň, trošku unavený, zničený. Hovoril som si v ten deň, že asi ani nebudem moc fotiť. S priateľkou sme šli na omšu do baziliky Santa Maria Maggiore, kde je pochovaný pápež František. Po omši všetci odchádzali a zrazu sa tam objavilo strašne veľa ľudí. Z ničoho nič tam, kde som ja sedel, sa objavil Lev XIV. Je to zázrak, že som ho odfotil. Bola to asi jediná vec, čo som nemal naplánovanú z tých dvoch týždňov. Mal som vtedy pocit, že som tam, kde mám byť,“ povedal.



Prihlásené fotografie hodnotila porota, ktorú tvorili francúzsky fotograf Clément Saccomani, maďarský kurátor a fotograf Tamás Révész, český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit, jeho krajan a fotograf Tomáš Vondrouš, ukrajinský fotograf Alexander Chekmenev a fotografka, pedagogička Jana Hojstričová, ktorá je zároveň garantom projektu.



Štreit podotkol, že víťazná fotografia bola súčasťou série zloženej z deviatich fotografií. „Celý ten súbor je výborný. A chcel by som povedať, že okrem prvého ročníka som bol vo všetkých porotách a nikdy sa nestalo, že by sa tak rýchlo celá porota jednohlasne zhodla na víťaznej fotografii,“ objasnil.



Garvoldtová informovala, že do súťaže sa zaregistrovalo 205 fotografov, čo je najväčší počet od začiatku Slovak Press Photo. Svoje práce do nej prihlásili fotografi z krajín V4 a Ukrajiny. Tento rok sa organizátorom podarilo znovu otvoriť kategóriu Krátke video.



Po prvýkrát zároveň spustili projekt Open call zameraný na fotografov z Ukrajiny a V4, ktorí mapujú tému „Voda“ v rôznych kontextoch. Porota z nich následne vyberie 15 autorov, vernisáž ich spoločnej výstavy je naplánovaná na september, poputuje aj po krajinách V4. „Prihlásilo sa 89 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny, víťazi budú mať mentoring, v septembri workshop,“ spresnila Garvoldtová.



Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien. To sa uskutoční 19. septembra o 17.00 h v Bratislave. Následne otvoria výstavu všetkých finalistov a víťazov jednotlivých kategórií. S ich prácami sa bude môcť verejnosť zoznámiť na Hviezdoslavovom námestí do 19. októbra.