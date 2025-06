Rada Audiovizuálneho fondu sa stretla s odbornou verejnosťou

Bratislava 17. júna (TASR) - V bratislavskom kine Lumiére sa v utorok uskutočnilo stretnutie Rady Audiovizuálneho fondu (AVF) s odbornou verejnosťou. Určené bolo výhradne pre žiadateľov v Programe 1 - tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel. Stretnutie sa konalo z iniciatívy Rady AVF a podľa jej predsedu Štefana Dlugolinského prinieslo od nezávislých producentov, kameramanov, strihačov a ďalších pracovníkov v audiovizuálnom prostredí viacero podnetov.



„Bolo položených viacero otázok, viacero podnetov, návrhov na opravu, či už vykonávacích predpisov alebo iných. Všetko spracujeme, urobíme z toho výstup a oslovíme pracovné skupiny, aby sa jednotlivým problematikám venovali,“ povedal pre TASR Dlugolinský. Podnety pracovníkov v audiovizuálnom priemysle sa podľa jeho slov dotýkali aj problému cien energií. „Je to vážny problém, stúpajú náklady, peniaze vo fonde sú len jedny a od roku 2018 neboli navyšované. Hľadáme spôsob, ako by sme činnosť AVF upratali tak, aby sa dostalo všetkým žiadateľom kvalitných projektov,“ dodal.







Riaditeľ AVF Vladimír Burianek vyjadril spokojnosť s bohatou účasťou zástupcov audiovizuálneho prostredia na stretnutí. „Ideme v duchu motta, že sme tu pre audiovizuálne prostredie a citlivo sme vnímali všetky pripomienky,“ poznamenal Burianek. Špecifikoval, že podnety súviseli najmä s hlavným predpisom AVF - každoročnou štruktúrou podpornej činnosti fondu, ktorá nastavuje podmienky, za ktorých môžu žiadatelia žiadať dotácie na svoje projekty. „To bol cieľ stretnutia, aby nám povedali svoje pripomienky, ako zjednodušiť, zefektívniť tento spôsob a čo najviac vyjsť žiadateľom v ústrety,“ podčiarkol šéf AVF. Jeho rada bude podnety na úpravu vnútorných predpisov fondu, ktoré by mala schvaľovať v novembri a budú platné na rok 2026, komunikovať aj s Ministerstvom kultúry SR. K téme bude AVF organizovať ďalšie stretnutia na prípravu dokumentu.