Časť kultúrnej obce vyhlásila štrajkovú pohotovosť

Bratislava 5. septembra (TASR) - Časť kultúrnej obce vo štvrtok vstúpila do štrajkovej pohotovosti. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to oznámili členovia novovytvoreného výboru Kultúrneho štrajku. Svoj krok vysvetlili reakciou na zhoršujúce sa podmienky v kultúre vplyvom politicko-mocenských zásahov zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR pod vedením Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).



"Dnešným dňom vstupujeme do štrajkovej pohotovosti, prvej fázy Kultúrneho štrajku," uviedla Katarína Mišíková, členka výboru z platformy Otvorená kultúra. Spolu s ďalšími členmi výboru, v ktorom má zastúpenie napríklad akademická obec, Slovenské národné divadlo či štrajkový výbor vytvorený v STVR, odôvodnila krok samotnými opatreniami rezortu kultúry namierenými voči kultúre a jej aktérom.



Spomenula ďalej politické zásahy do fungovania kultúrnych podporných fondov, rušenie odborných oddelení ministerstva i neodôvodnené personálne zmeny vo vedení celonárodných kultúrnych inštitúcií. Rovnako tak i dehonestáciu súčasného umenia a neustále sa zhoršujúcu ekonomickú situáciu pracovníkov v kultúre a kreatívnych odvetviach. "Ľuďmi v kultúre nie sú len mediálne známe tváre, ale zamestnanci múzeí, divadiel a ďalších inštitúcií miestnej a regionálnej kultúry," upozornila Mišíková.



Za členov výboru zároveň sformulovala požiadavky, s ktorými sa obracajú na ministerstvo, vládu, Národnú radu SR, koaličné strany i prezidenta Petra Pellegriniho. Podľa členov štrajkového výboru musí prísť k zmenám na ministerstve a nastaveniu jeho odborného a kompetentného riadenia, rovnako zastaveniu opatrení s charakterom ideologickej cenzúry i okamžitej finančnej stabilizácii sektora s dôrazom na zlepšenie finančného ohodnotenia pracujúcich a ich sociálneho zabezpečenia. "Súčasne deklarujeme, že sme pripravení podporiť a organizovať vstup do ústavného štrajku všade tam, kde sa bude stupňovať porušovanie hospodárskych a sociálnych práv pracovníkov v kultúre," dodala Mišíková