Kultúrne organizácie kritizujú Radu FPU za zrušenie niektorých zmlúv
Organizácie vyzývajú FPU, aby s nimi bezodkladne podpísal dodatky na rok 2026 k platným zmluvám.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Kultúrne organizácie kritizujú Radu Fondu na podporu umenia (FPU) za zrušenie platných zmlúv viacročných projektov. Urobila tak na jej stredajšom (18. 3.) rokovaní. Organizácie tvrdia, že bez akejkoľvek diskusie. Postup označili za protizákonný. TASR o tom informoval riaditeľ kultúrneho centra Nová Cvernovka Michal Berezňák.
„Celé rokovanie o tomto bode trvalo dve minúty. Pritom sa to týka vyše 30 projektov, z ktorých mnohé patria k vlajkovým lodiam slovenskej kultúry a ktorým Rada zobrala podporu v celkovej výške viac ako dva milióny eur,“ poukázal Berezňák. Doplnil, že mnohé organizácie sa pritom už nachádzajú vo fáze prípravy či realizácie aktivít v rámci viacročných projektov, s čím sú spojené aj finančné výdavky. Rada FPU tak zrušením zmlúv podľa neho ohrozuje fungovanie viacerých kultúrnych centier, festivalov a časopisov.
Organizácie vyzývajú FPU, aby s nimi bezodkladne podpísal dodatky na rok 2026 k platným zmluvám. „V opačnom prípade sme pripravení sa proti tejto hrubej protiprávnosti a spôsobenej finančnej škode brániť všetkými dostupnými prostriedkami vrátane podnetu na prokuratúru či súdnych žalôb,“ dodal Berezňák.
„Celé rokovanie o tomto bode trvalo dve minúty. Pritom sa to týka vyše 30 projektov, z ktorých mnohé patria k vlajkovým lodiam slovenskej kultúry a ktorým Rada zobrala podporu v celkovej výške viac ako dva milióny eur,“ poukázal Berezňák. Doplnil, že mnohé organizácie sa pritom už nachádzajú vo fáze prípravy či realizácie aktivít v rámci viacročných projektov, s čím sú spojené aj finančné výdavky. Rada FPU tak zrušením zmlúv podľa neho ohrozuje fungovanie viacerých kultúrnych centier, festivalov a časopisov.
Organizácie vyzývajú FPU, aby s nimi bezodkladne podpísal dodatky na rok 2026 k platným zmluvám. „V opačnom prípade sme pripravení sa proti tejto hrubej protiprávnosti a spôsobenej finančnej škode brániť všetkými dostupnými prostriedkami vrátane podnetu na prokuratúru či súdnych žalôb,“ dodal Berezňák.