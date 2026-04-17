Kultúrne organizácie: Kvôli FPU vznikajú škody, projekty sa obmedzujú
Spoločne podali podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR, v ktorom žiadajú preskúmať zákonnosť uznesenia Rady FPU, týkajúceho sa zrušenia platných viacročných zmlúv.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Subjektom zapojeným do projektov s viacročnou zmluvou o poskytnutí dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU) vznikajú mesiac po rozhodnutí Rady FPU o rušení tzv. trojročných zmlúv finančné škody, projekty sa obmedzujú a ukončujú sa spolupráce aj na medzinárodnej úrovni. Zástupcovia kultúrnych organizácií to uviedli na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
„Všetky organizácie sa zhodujeme v tom, že kontrolné procesy rozhodne považujeme za legitímne, ale kontroly samy o sebe neznamenajú, že zmluvy neplatia, alebo že ich bolo možné kvôli procesu kontrol tzv. pozastaviť,“ uviedla Petra Fornayová, riaditeľka festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest, ktorého 21. ročník by sa mal konať v novembri.
Podľa Fornayovej nie je možné zrušiť inštitút trojročných zmlúv hromadne. „Navyše fakticky retroaktívne, keďže druhý, prípadne tretí rok projektov sa začal už v januári tohto roka,“ podčiarkla s tým, že rozhodnutie FPU zasiahlo všetky projekty, ktoré boli v rozbehnutom procese realizácie. Fornayová tvrdí, že viac než 45 percent viacročných projektov už prešlo riadnym vyúčtovaním za predchádzajúci rok a boli fondom schválené bez pripomienok. „Nie je preto zrejmé, na základe čoho FPU svojvoľne pozastavil plnenie platných zmlúv. Kontrolný proces tu nie je legitímnym základom pre takéto konanie, ktoré prijímateľom bráni plniť ich povinnosti vyplývajúce práve z týchto uzavretých zmlúv,“ dodala.
Dotknuté organizácie sa podľa Fornayovej spoliehali na dodržanie platných zmluvných podmienok, podľa nich konali a pokračovali v realizácii všetkých projektov. „Právna neistota a svojvoľné konanie Rady FPU, ktoré je všetkým iným len nie podporou pre umenie, prispieva k rozvracaniu krehkého kultúrneho ekosystému tejto krajiny, a môže sa stať, že tento veľmi krehký kultúrny ekosystém bude natoľko rozvrátený, že sa ho podarí obnoviť len s obrovskou námahou a prostriedkami, ak by sa to vôbec podarilo,“ konštatovala Fornayová.
„Nezákonný stav pretrváva,“ uviedol Pavel Nechala, právny zástupca organizácií, ktoré rozhodnutím Rady FPU prišli o finančnú podporu. Zopakoval, že 2. apríla spoločne podali podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR, v ktorom žiadajú preskúmať zákonnosť uznesenia Rady FPU, týkajúceho sa zrušenia platných viacročných zmlúv.
Nechala pripomenul aj neuzatváranie dodatkov k existujúcim zmluvám. „Nezasahujeme do rozhodovacej právomoci FPU, na druhej strane aj fond je viazaný zmluvami, ktoré uzatvoril a musí dodržiavať zákonný postup,“ poznamenal advokát. O ďalšej nezákonnosti podľa neho svedčia informácie, ktoré sa dozvedeli dva týždne po podnete adresovanom okrem GP aj dozornej komisii fondu.
„Sú vykonávané audity, nemáme s nimi problém, ale týkajú sa interných procesov FPU. Ak tam došlo k pochybeniu, je to interná záležitosť fondu,“ podčiarkol s tým, že organizácie podporujú zlepšovanie procesov a prešetrovanie nezrovnalostí, ktoré však nemajú podľa slov advokáta vplyv na uzatvorené zmluvy. Poukázal tiež na zistenie, že došlo k pozastaveniu vyplácania zmlúv. „Toto je nezákonný stav, apelujme preto na FPU, aby sa vrátil späť k svojej činnosti tak, ako mu to predpisuje zákon,“ dodal Nechala.
